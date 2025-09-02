Cruzeiro anuncia a contratação do atacante Keny Arroyo

Keny Arroyo é o novo jogador do Cruzeiro. Nesta terça-feira, a Raposa anunciou a contratação do atacante equatoriano, que pertencia ao Besikitas.

O atleta de 19 anos assinou com o Cruzeiro até o fim de 2029. Agora, a equipe mineira aproveita a Data Fifa para regularizar Arroyo no BID (Boletim Informativo Diário).

? SEJA BEM-VINDO, ???? ??????! O jovem atacante equatoriano, que estava no Besiktas-TUR, assinou em definitivo com o Cruzeiro até o fim de 2029! ? Deixe sua mensagem de boas-vindas para o Arroyo, Nação Azul! ? pic.twitter.com/rKSmHGaqTu ? Cruzeiro ? (@Cruzeiro) September 2, 2025

O Cruzeiro não divulgou os valores da negociação com o Besikitas. De acordo com o ge, a Raposa pagou cerca de 8 milhões de euros (cerca de R$ 50,7 milhões) por 50% de Arroyo. A outra metade dos direitos econômicos do atleta pertence ao Independiente del Valle, clube formador do atacante.

Arroyo chegou a Belo Horizonte na última segunda-feira e realizou exames médicos para ser anunciado na manhã desta terça. É esperado que o atacante já integre o elenco de Leonardo Jardim.

Como joga Keny Arroyo?

O equatoriano de 19 anos se destaca pela sua atuação na beirada do campo. Sua posição principal é a ponta direita, mas pode atuar também pela esquerda ou como meia ofensivo.

Arroyo foi revelado pelo Independiente del Valle em 2024, aos 17 anos. No Equador, entrou em campo 44 vezes, marcou cinco gols e deu oito assistências. Assim, o atacante foi vendido ao Besikitas por nove milhões de euros (R$ 57,4 milhões) em fevereiro de 2025.

No futebol turco, Arroyo não se adaptou. O atacante se despediu do Besikitas com apenas 14 jogos e dois gols marcados.

Agora, o ponta direita chega ao Cruzeiro para brigar pela titularidade. Atualmente, a Raposa conta apenas com Marquinhos na posição. Arroyo é o segundo reforço da equipe no ataque. Em agosto, o colombiano Sinisterra foi anunciado.

Fase do Cruzeiro

Brigando pelo título do Campeonato Brasileiro e vivo na Copa do Brasil, o Cruzeiro faz grande temporada. Atualmente, a equipe está em segundo no Brasileirão, com 44 pontos, três a menos que o líder Flamengo. No mata-mata, o time de Leonardo Jardim encaminhou sua vaga às semifinais, após vencer o Atlético-MG na ida das quartas, por 2 a 0.

O Cruzeiro volta a campo nesta quinta-feira, às 19h30 (de Brasília), quando recebe o Atlético-MG, pelo jogo de volta das quartas da Copa do Brasil.