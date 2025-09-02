Corinthians x Cruzeiro: CBF define datas e horários das finais do Brasileiro feminino
A CBF divulgou na manhã desta terça-feira as datas e horários das finais do Campeonato Brasileiro feminino de 2025, entre Corinthians e Cruzeiro. Os jogos da decisão serão realizados nos próximos dois finais de semana, com as Brabas decidindo em São Paulo por deter melhor campanha.
Veja abaixo a agenda:
- Ida: 07/09 (domingo), às 10h30 (de Brasília), no Independência, em Belo Horizonte
- Volta: 14/09 (domingo), às 10h30 (de Brasília), em local a definir
Como chegam Corinthians e Cruzeiro
A final do Brasileirão feminino coloca frente a frente as duas melhores equipes da fase de classificação do torneio. A Raposa terminou como líder da primeira fase, com 36 pontos, eliminando Bragantino e Palmeiras no mata-mata. Já o Timão ficou na segunda posição, com dois pontos a menos, e passou por Bahia e São Paulo nas fases seguintes.
Neste ano, as Brabas levam vantagem no confronto. O Corinthians venceu o Cruzeiro pela 15ª rodada do Brasileiro, por 4 a 2, no que foi a primeira derrota das Cabulosas na competição. Os times também mediram forças na Copa do Brasil, e as paulistas levaram a melhor nos pênaltis, se classificando às oitavas de final.
As Brabas, comandadas por Lucas Piccinato, buscam o sétimo título nacional, o sexto de maneira consecutiva. Já as mineiras tentam erguer o troféu pela primeira vez.