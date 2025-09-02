Corinthians instaura apuração interna após descobrir venda de 30% de Pedro; entenda

A diretoria do Corinthians adotou medidas internas após descobrir a venda de 30% dos direitos econômicos do ex-atacante do clube, Pedro, que atualmente pertence ao Zenit, durante a gestão Augusto Melo.

Como apurou a Gazeta Esportiva, o Timão acionou o seu departamento jurídico e outros órgãos para investigar se houve a venda de direitos de outros ex-atletas do clube que não foram divulgadas. A diretoria alvinegra foi pega de surpresa com o caso e quer se certificar de que tratou-se de um episódio isolado.

O Corinthians monitorava a possível venda de Pedro do Zenit ao Al-Ittihad, da Arábia Saudita, em negócio que podia render mais de R$ 70 milhões aos cofres do Timão. No entanto, no domingo, foi surpreendido com a informação que o presidente destituído Augusto Melo negociou os 30% aos quais a equipe tinha direito para abater uma dívida com a Elenko Sports, que agencia a carreira do atleta.

De acordo com membros da atual diretoria, a venda não foi comunicada ao Conselho de Orientação do clube (o Cori) e nem mesmo ao executivo de futebol Fabinho Soldado.

Pedro foi vendido pelo Corinthians ao Zenit em 2023

Entenda o caso

A Gazeta Esportiva apurou que, em agosto de 2024, Augusto Melo vendeu 30% dos direitos econômicos de Pedro, que pertenciam ao clube, por 6,7 milhões de euros (cerca de R$ 39 milhões na cotação da época). O valor foi pago ao Corinthians em quatro parcelas.

Em nota, Augusto alegou que o acordo se deu para pagar uma dívida com o empresário Fernando Garcia. Ele diz que recebeu aval dos Departamentos Jurídico e Financeiro.

A dívida do Timão com o empresário Fernando Garcia, da Elenko Sports, constava como R$ 10,9 milhões no balanço financeiro de 2023. Já no relatório de 2024, a pendência foi registrada como zerado. O Corinthians, portanto, quitou o débito que tinha com o agente. O restante do montante ficou nos cofres alvinegros.

O ex-presidente Duilio Monteiro Alves também se pronunciou. Ele negou qualquer dívida com o Zenit, contudo, não mencionou uma eventual pendência com a Elenko Sports.

E agora?

Com isso, caso a venda de Pedro se concretize, o Corinthians irá receber apenas cerca de R$ 5,5 milhões, referentes ao mecanismo de solidariedade da Fifa.

A janela de transferências na Arábia Saudita fica aberta até o dia 10 de setembro. A possível transferência ajudaria o clube de alguma maneira. O Timão, vale dizer, ainda não conseguiu derrubar um transfer ban e sofre com uma série de outras questões financeiras.

Tratado como promessa na base, o jovem jogador deixou o Corinthians com apenas 17 anos de idade. À época, Pedro foi vendido aos russos por 9 milhões de euros (cerca de R$ 47 milhões na cotação daquele momento).

O Filho do Terrão jogou somente 22 partidas pela equipe alvinegra, com um gol marcado.