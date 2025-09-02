Topo

Esporte

Corinthians inicia negociações para renovar com lateral em fim de contrato

02/09/2025 06h00

A diretoria do Corinthians deu os primeiros passos para renovar o contrato do lateral esquerdo Fabrizio Angileri. O atual vínculo do jogador é válido somente até o final deste ano.

O Timão deseja manter o argentino, o reserva imediato do titular Matheus Bidu. Em fim de contrato, ele já pode assinar um pré-acordo com qualquer outra equipe. O Corinthians, portanto, pretende se antecipar ao mercado e garantir a permanência do atleta.

As conversas ainda estão em estágio inicial, mas devem se intensificar ao longo dos próximos meses.

Corinthians quer renovar contrato com Angileri

Fabrizio Angileri foi contratado pelo clube alvinegro em fevereiro deste ano, indicado pelo então técnico da equipe, Ramón Díaz. Ele rescindiu seu contrato com o Getafe, da Espanha, para assinar com o Timão como agente livre.

O ala de 31 anos rapidamente assumiu a titularidade e tomou conta da posição na reta final do Campeonato Paulista, vencido pelo Corinthians. O jogador, porém, acabou caindo de rendimento com o passar do tempo e perdeu a vaga para Matheus Bidu, que cresceu sob o comando de Dorival Júnior.

Ao todo, Angileri soma 25 partidas disputadas com a camisa do Timão, 17 como titular, com duas assistências.

Zagueiro é prioridade

Antes de intensificar as negociações com o argentino, o Corinthians pretende fechar a renovação com o zagueiro Gustavo Henrique. O defensor, que também possui contrato até o fim deste ano, foi procurado por outros clubes, mas prioriza o clube do Parque São Jorge.

O acordo para a extensão do vínculo está bem encaminhado. Restam, contudo, alguns detalhes a serem discutidos pelas partes. A ideia é estender o contrato por mais duas temporadas.

Há, ainda, outros jogadores com contrato perto do fim. São os casos de Maycon, Romero e Talles Magno. Porém, o Corinthians prefere aguardar os próximos meses para definir o futuro de cada um dos atletas.

