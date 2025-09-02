Corinthians encaminha com Depay acerto por dívida de R$ 11 milhões

O Corinthians encaminhou um acordo com Memphis Depay para quitar pendências referentes a bonificações. O valor chega a R$ 11 milhões.

O que aconteceu

Ainda não há um modelo fechado de pagamento. Mas, segundo apurou o UOL, Memphis aceitou redesenhar o formato em razão da situação financeira do clube. A informação inicial foi publicada pelo Ge.

Os R$ 11 milhões são relativos a duas cláusulas do contrato do camisa 10: participação em 29 gols e seleção em pelo menos 70% dos jogos do clube.

Só pelo nome na lista de relacionados, o camisa 10 garantiu R$ 6,3 milhões. O contrato continha cláusulas cumulativas para presença em 50%, 60% e 70% de jogos, conforme o UOL publicou em janeiro.

Por contrato, esses bônus precisavam ter sido honrados até o dia 20 de agosto. O Corinthians argumentou as atuais dificuldades financeiras para reavaliar o cenário com o estafe do holandês.