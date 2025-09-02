Topo

Confiança x Bahia: onde assistir ao vivo, estatísticas e escalações do duelo pela Copa do Nordeste

02/09/2025 20h00

A decisão Copa do Nordeste começará a ser disputada na noite desta quarta-feira. Confiança e Bahia duelam a partir das 21h30 (de Brasília), em Aracaju.

Onde assistir?

O jogo terá transmissão de SBT, ESPN, Disney+ e Premiere.

Como os times chegam?

O Bahia vem de uma derrota por goleada para o Mirassol no Campeonato Brasileiro. Na Copa do Nordeste, o time tricolor se classificou em primeiro lugar no Grupo B, com 16 pontos. Nas quartas de final, o clube derrotou o Fortaleza por 2 a 1. Nas semifinal, venceu o Ceará por 1 a 0.

Já o Confiança não conseguiu avançar para o mata-mata da Série C e terá a Copa do Nordeste como último compromisso. Em quarto lugar no Grupo B, o clube sergipano somou 11 pontos. Pelas quartas de final, anotou 1 a 0 em cima do Vitória. Nas semis, derrotou o CSA, também por 1 a 0.

Prováveis escalações

Confiança: Allan; Weriton, Maicon, Airton e Eduardo Moura; Valdo, Luiz Otávio e Renan; Ronald Camarão, Breyner Camilo e Neto

Técnico: Luizinho Vieira

Bahia: Ronaldo; Iago, Fredi, Ramos Mingo e Luciano Juba; Acevedo, Rodrigo Nestor e Everton Ribeiro; Kayky, Willian José e Ademir

Técnico: Rogério Ceni

ARBITRAGEM

Rodrigo José Pereira de Lima será o árbitro do confronto, com Francisco Chaves Bezerra Junior e Karla Renata Cavalcanti de Santana como assistentes. Gilberto Rodrigues Castro Junior fica no comando do VAR.

Próximo jogo

Bahia x Confiança | Copa do Nordeste

Data e horário: 06 de setembro, às 17h30 (de Brasília)

Local: Arena Fonte Nova

FICHA TÉCNICA

CONFIANÇA X BAHIA

Local: Estádio Batistão, em Aracaju

Data: 03 de setembro de 2025 (Sábado)

Horário: 21h30 (de Brasília)

