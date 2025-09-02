Como NFL e Corinthians construíram 'parceria dos sonhos' nos últimos anos

A Neo Química Arena recebe nesta sexta-feira a segunda partida da National Football League (NFL) no Brasil. A casa do Corinthians cede o espaço para o futebol americano e será o palco de Los Angeles Chargers e Kansas City Chiefs. O duelo marca a continuidade do projeto de expansão da liga no País e de uma "parceria dos sonhos" entre Corinthians e NFL.

No duelo entre Corinthians e Palmeiras do domingo, o Corinthians entrou em campo com o escudo da NFL na camisa, simbolizando a parceria do clube com a liga de futebol americano. Além disso, nos últimos dias, o clube revelou uma coleção em colaboração com a própria NFL e o Los Angeles Chargers, clube mandante na partida desta sexta-feira.

A relação entre Corinthians e NFL foi firmada em 2023, com o anúncio da primeira partida da temporada regular no hemisfério sul e, consequentemente, no Brasil. Até chegar à escolha da Neo Química Arena, a liga analisou outros estádios em São Paulo (MorumBis e Allianz Parque) e no Rio (Maracanã), mas entendeu que a casa corintiana seria a melhor opção para receber a estrutura de um jogo de futebol americano.

Em 2024, a partida inaugural, entre Philadelphia Eagles e Green Bay Packers, foi vista como um sucesso pelo Corinthians e pela NFL. E na renovação do contrato com a Prefeitura de São Paulo, a Neo Química Arena foi a prioridade da liga para tornar possível este segundo jogo.

O primeiro acordo entre Corinthians, NFL e Prefeitura de São Paulo foi firmado ainda quando Duílio Monteiro Alves estava à frente do clube. Nas gestões seguintes, Augusto Melo e, mais recentemente, Osmar Stábile, mantiveram a boa relação com os representantes da liga no País, liderados por Luís Martínez, general manager da NFL no Brasil.

Sempre que a liga anuncia novidades para o País, em especial relacionado a partidas, a relação com o Corinthians é exaltada. "Temos ótimos parceiros no Brasil. O prefeito Ricardo Nunes, a Arena Corinthians, SPTuris, eles foram fantásticos e nos ajudaram não só a organizar o jogo, mas também em tudo que envolve o jogo", disse Peter O'Reilly, vice-presidente executivo da NFL, na última semana.

O acordo entre NFL e Corinthians envolve a cessão do estádio na semana da partida. Para este ano, a liga ainda custeou reformas no gramado, motivo de críticas pelos jogadores, por estar muito "escorregadio" para o padrão da liga. Ele passou por uma reforma de US$ 500 mil (R$ 2,7 milhões), custeada pela NFL, durante o Mundial de Clubes.

Além disso, serão adicionadas arquibancadas móveis no setor leste superior (1.140 novos lugares) e 7.400 cadeiras no setor norte, dois requisitos da NFL para a partida. Os vestiários também serão adequados para receber os mais de 100 atletas de Chiefs e Chargers, somados. A expectativa é de que as estruturas extras sejam removidas até a partida contra o Athletico-PR.

Em São Paulo, a infraestrutura da Neo Química Arena também se destaca. Próximo ao metrô Corinthians-Itaquera, linhas de ônibus e ao aeroporto, foi capaz de receber os eventos previstos pela liga e o volume de estrangeiros - com uma invasão americana - em setembro de 2024. Na última partida, mais de 47 mil torcedores estiveram nas arquibancadas do estádio.

Todas essas questões, quando somadas, ofereceram as garantias à NFL de que a Neo Química Arena seria o estádio ideal para receber uma partida de futebol americano. A casa do Corinthians já recebeu partidas de Copa do Mundo, Copa América, Eliminatórias e Olimpíada.

O Corinthians também se torna uma peça-chave para a consolidação da liga no Brasil. A entidade tem escritório fixo no País desde o último ano. E trata o clube como prioridade para a continuidade do projeto de um jogo no País, especialmente em São Paulo. "Um ano atrás, não tínhamos nada, nada fixo, apenas com ajuda de parceiros. Agora temos uma estrutura completa, temos e seguimos crescendo essa estrutura, com um escritório e mais parceiros", Luis Martínez, diretor-geral da NFL no Brasil.