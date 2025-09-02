Topo

Como a 'central de transferências' da CBF atua no fechamento da janela

Escudo da CBF no auditório da entidade Imagem: Rafael Ribeiro/CBF
Igor Siqueira
Do UOL, no Rio de Janeiro

02/09/2025 11h10

O fechamento da janela de transferências é movimentado nos clubes, mas também na CBF.

Um setor específico é responsável por fazer a engrenagem girar: a diretoria de registro e transferências.

O nome é autoexplicativo. É por lá que passam os contratos dos jogadores, são analisados os percentuais de intermediários e validados os documentos.

O setor precisa funcionar em um ritmo que não jogue por terra os acordos fechados de última hora, principalmente os que envolvam transferências internacionais.

O período de registro de jogadores fecha às 23h59 de hoje.

Se for uma transferência internacional, é preciso que o clube faça a chama instrução de transferência até esse horário limite.

A CBF precisa revisar essa movimentação. E por isso acompanha a todo o momento para ver se tem um nome novo na lista.

É a CBF que envia o chamado ITC (certificado de transferência internacional), uma espécie de passaporte para indicar em que lugar do mundo o direito federativo do jogador está.

Tão logo passe 23h59 de hoje, nada de novo pode ser gerado no sistema. Tanto no internacional quanto no nacional.

A questão é que, em relação às movimentações domésticas, não é preciso que o jogador em questão tenha o nome publicado no Boletim Informativo Diário (BID) da CBF ainda hoje.

A CBF tem uma margem para fazer isso nos próximos dias, desde que a documentação tenha sido enviada pelo clube dentro do prazo.

Está esperando contratação nova no seu clube? Não tire também os olhos do relógio.

