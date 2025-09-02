Topo

Comercial bate Inter de Limeira nos pênaltis e vai às quartas da Copa Paulista; veja confrontos da próxima fase

02/09/2025 22h36

O Comercial está nas quartas de final da Copa Paulista. Na noite desta terça-feira, no Estádio Palma Travassos, em Ribeirão Preto, a equipe venceu a Inter de Limeira por 1 a 0 no tempo normal e confirmou a classificação nos pênaltis, com triunfo por 4 a 2, pelo jogo de volta das oitavas de final.

Com o resultado, o Comercial terá pela frente o São José. Como o time de Ribeirão Preto possui apenas a sexta melhor campanha da competição, o jogo de volta será disputado em São José dos Campos. As datas ainda serão definidas, mas os confrontos de ida e volta estão previstos para os próximos dois finais de semana.

Veja como foi Comercial x Inter de Limeira

O gol dos mandantes saiu com apenas 50 segundos de partida. Após bate-rebate na área, Christopher finalizou de pé esquerdo para o fundo da rede.

Nos pênaltis, o Comercial levou a melhor, por 4 a 2. A equipe converteu com Felipe Rodrigues, Christopher, Arthur e Vitor Moura. Pelo lado da Inter de Limeira, Vinicius Leite e Wallace marcaram, mas Lucas Gadelha e Kadu perderam.

Confira abaixo os duelos das quartas de final da Copa Paulista:

XV de Piracicaba x Oeste

Grêmio Prudente x Francana

São José x Comercial

União São João x Primavera

