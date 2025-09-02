Com João Fonseca, Oncins anuncia equipe para pegar a Grécia na Davis

A equipe brasileira está convocada para enfrentar a Grécia, pelo Grupo Mundial I da Copa Davis. Nesta terça-feira, o capitão Jaime Oncins confirmou os cinco representantes do País no confronto marcado para os dias 13 e 14 de setembro, em Atenas.

Oncins chamou João Fonseca, número 45 do ranking ATP, Thiago Wild (143º) e Matheus Pucinelli (281º), além dos duplistas Rafael Matos (48° no ranking de duplas) e Marcelo Melo (52º). O capitão, assim, repetiu a última convocação.

"O João vem jogando muito bem em seu segundo ano como profissional no circuito. Uma temporada com várias experiências e novas vivências. O Wild e o Pucinelli fizeram parte da equipe no último confronto diante da França e, nesse tipo de piso, são jogadores que se adaptam bem", disse Oncins.

"A dupla com o Marcelo e o Rafa vem de uma conquista importante em Winston-Salem, praticamente com as mesmas condições que iremos enfrentar diante dos gregos, em um piso duro e quadra outdoor. Então, estamos bastante confiantes. Acreditamos muito que podemos voltar de Atenas com uma vitória e contamos com o apoio de toda a torcida brasileira", concluiu o capitão.

Onde assistir

O confronto terá transmissão da Cazé TV. No próximo sábado, a partir das 11h (de Brasília), serão disputados dois jogos de simples em sequência. Paro o dia seguinte, estão programadas uma partida de duplas e outra de simples. Em caso de empate, o ganhador será definido em novo duelo de simples.