Covington aplica surra e faz influencer vomitar durante desafio de R$ 160 mil; veja

02/09/2025 14h02

Um dos lutadores mais polêmicos do atual plantel do UFC, Colby Covington não compete profissionalmente desde dezembro de 2024. E enquanto não agenda sua próxima luta na principal liga de MMA do mundo, o falastrão americano se mantém ocupado com outras atividades. Na mais recente delas, 'Chaos' viralizou ao participar de um desafio com o influencer 'Chrogman', que levou uma verdadeira surra do meio-médio (77 kg) do Ultimate (veja abaixo ou clique aqui).

Com mais de um milhão de seguidores somente no Instagram e conhecido por desafiar aleatoriamente seus fãs para 'lutas de rua', Chrogman elevou o nível de competição ao tentar a sorte contra um lutador profissional. O popular influencer foi até o 'Instituto de Performance do UFC' para se testar contra Covington, que aceitou o desafio e ofereceu 30 mil dólares (R$ 163 mil) ao jovem, caso ele levasse a melhor no 'sparring'.

Como era de se esperar, Chrogman não foi páreo para Colby que, mesmo dosando a força e intensidade, o derrubou com golpes certeiros na linha de cintura. Os ataques fizeram o influencer ir ao solo e até mesmo vomitar. Em seguida, Covington ofereceu a mesma quantia para o jovem caso ele resistisse um minuto sem ser finalizado. Apesar de diferente, o desafio teve o mesmo desfecho, com o atleta do UFC levando a melhor e conseguindo a finalização em dois momentos.

"Ele é uma mente jovem e brilhante e tem um grande talento. Você tem 19 anos, eu 37. Já fui campeão mundial, tenho o dobro da sua idade, então tenho bem mais experiência. Quanto mais bagagem se tem, se treina de forma mais inteligente, e não mais forte. Essa é a principal chave dos esportes de combate. E se divertir. Obrigado por vir e ser um homem nessa arena", destacou Colby, após o desafio.

Retorno iminente

O momento vivido por Colby não é dos mais favoráveis - muito pelo contrário. Depois de anos competindo na elite da divisão dos meio-médios - categoria na qual chegou a ser campeão interino, em 2018 - o 'bad boy' americano teve uma visível queda de rendimento que também refletiu nos resultados. Nas últimas quatro lutas, por exemplo, Covington sofreu três derrotas e venceu apenas um combate, diante do seu ex-amigo e desafeto Jorge Masvidal, em março de 2022.

Disposto a deixar a má fase para trás, Colby revelou recentemente que gostaria de voltar à ativa ainda em 2025. Para isso, o falastrão americano estabeleceu dois alvos de sua preferência: Paddy Pimblett e Gilbert 'Durinho'. O brasileiro é o rival mais provável, já que 'The Baddy' sequer compete na mesma categoria de peso de Covington no UFC, se destacando entre os pesos-leves (70 kg).

