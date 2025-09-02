Chelsea pede, e Santos devolve o atacante Deivid Washington
O Santos devolveu o atacante Deivid Washington ao Chelsea.
O clube inglês solicitou a volta do atleta por conta da lesão de Delap e da saída de Nicolas Jackson para o Bayern. A informação foi inicialmente publicada pelo Diário do Peixe.
Deivid estava emprestado até o fim deste ano. O Menino da Vila fez apenas um gol em 19 jogos.
O Santos tinha a possibilidade de segurar o jogador, mas aceitou a devolução. O Chelsea pagará uma multa ou abaterá parte do valor combinado pelo empréstimo.
O técnico Juan Pablo Vojvoda contará com Tiquinho Soares e o recém-chegado Lautaro Díaz como centroavantes. O Santos trouxe, além de Lautaro, os zagueiros Adonís Frias e Alexis Duarte e o meio-campista Victor Hugo. O Peixe tenta um volante nesse último dia de janela de transferências.