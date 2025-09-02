PVC: Chance de Marcos Leonardo no São Paulo é de 1%

A negociação entre São Paulo e Al-Hilal por Marcos Leonardo dificilmente terá um desfecho positivo para os tricolores, informa o colunista Paulo Vinícius Coelho no De Primeira.

Nos bastidores do São Paulo, o clima é de pessimismo. O clube depende de uma liberação formal do Al-Hilal, que recuou após sinalizar acordo verbal. O impasse ocorre às vésperas do fechamento da janela, com Marcos Leonardo insistindo para ser liberado.

Hoje eu ouvi de dirigentes de São Paulo que a chance é 1%. Muita gente é reticente, achando que não vai dar certo, mas trabalhando para dar certo. O Departamento de Futebol de São Paulo trabalha muito fortemente para que dê certo, mas a crença é muito pequena.

Não vou ser eu a colocar água no chopp de todo mundo e dizer 'ele não vem'. Não dá para dizer isso porque pode esperar até 11h59 e sair um sinal e conseguir inscrever o jogador. Mas mas a impressão desde sábado que eu tenho é que o Marcos Leonardo não vai vir, apesar da vontade dele de vir.

Paulo Vinícius Coelho

A janela de transferências fecha nesta terça-feira (2) no mercado da bola brasileiro. Além de Marcos Leonardo, o São Paulo mira em Rigoni, que já passou pelo clube, no Dia D.

Lives de clubes no YouTube do UOL Esporte

Toda semana, sempre às 16h (de Brasília), o canal do UOL Esporte no YouTube tem lives 100% voltadas para você, torcedor de Corinthians, Flamengo, Palmeiras ou São Paulo. A cada dia, um clube diferente! Então, torcedor, fica esperto:

Live do Flamengo - segunda-feira (às 16h de Brasília)

Live do Palmeiras - terça-feira (às 16h de Brasília)

Live do Santos - quarta-feira (às 16h de Brasília)

Live do São Paulo - quinta-feira (16h de Brasília)

Live do Corinthians - sexta-feira (16h de Brasília)

Confira os horários das lives do UOL Esporte

08h30 (Segunda e sexta) - Posse de Bola - Eduardo Tironi, José Trajano, Juca Kfouri, Mauro Cezar Pereira, Arnaldo Ribeiro e Danilo Lavieri debatem os temas da semana.

08h30 (Terça a quinta) - UOL Esporte News - Eduardo Tironi e o time de colunistas do UOL comentam as principais notícias do dia

14h (Todos os dias) - De Primeira - Luiza Oliveira, PVC e André Hernan revelam os bastidores do mundo da bola.

O Canal UOL também está disponível na Claro (canal nº 549), Vivo TV (canal nº 613), Sky (canal nº 88), Oi TV (canal nº 140), TVRO Embratel (canal nº 546), Zapping (canal nº 64), Samsung TV Plus (canal nº 2074) e no UOL Play.