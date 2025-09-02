Topo

Chama! Bordão de Alex Poatan vira nome de novo álbum de banda de rock

Mesmo sem ostentar um cinturão do UFC neste momento, Alex Pereira continua com prestígio em alta. Prova disso é que o lutador paulista - um dos principais astros dos esportes de combate - segue sendo requisitado e homenageado mundo afora, inclusive fora do ambiente esportivo - como fez o grupo de rock 'Soulfly', do músico brasileiro radicado nos Estados Unidos Max Cavalera, que também foi um dos fundadores do 'Sepultura', uma das bandas tupiniquins de maior destaque internacional no cenário musical.

No último dia 29 de agosto, o Soulfly lançou o primeiro 'single' do mais novo álbum da banda, batizado de 'Chama'. O título escolhido para nomear o 13º disco da banda criada em 1997, por Cavalera, após sua saída do Sepultura, foi inspirado no bordão criado e popularizado pelo ex-campeão peso-médio (84 kg) e meio-pesado (93 kg) do UFC, o brasileiro Alex Poatan, como o próprio líder da banda confirmou.

"Chama é a palavra brasileira para fogo (chama). Ela também significa 'chamar'. Respeito ao Alex Pereira por usar Itsári nas suas entradas no UFC. Chama foi inspirado pela energia desse momento. Esse álbum é o som do fogo do Soulfly! Mal posso esperar para tocar esses sons ao vivo para a Tribo! Chama!", comentou Max Cavalera, em comunicado oficial.

'Parceria' antiga

Esta não é a primeira vez que os caminhos de Max Cavalera e Alex Pereira se cruzam. Afinal de contas, o músico é um dos responsáveis por compor a canção que embala as emblemáticas caminhadas de 'Poatan' rumo ao octógono antes de suas lutas no UFC. A música, chamada 'Itsári', foi lançada em 1996, no álbum 'Roots, do grupo brasileiro de heavy metal 'Sepultura', do qual Max Cavalera fazia parte, como vocalista e guitarrista.

 

Ver essa foto no Instagram

 

Uma publicação compartilhada por Soulfly (@thesoulflytribe)


