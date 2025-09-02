CBB detalha reconstrução do basquete feminino enquanto masculino celebra títulos

O basquete brasileiro apresenta momentos distintos entre suas Seleções masculina e feminina. Enquanto os homens vivem uma fase de sucesso, conquistando títulos e avançando em competições internacionais, o feminino ainda busca se reerguer após anos de instabilidade. Fábio Deschamps, vice-presidente da Confederação Brasileira de Basquete (CBB), comentou sobre o momento de ambas.

A Seleção masculina garantiu a AmeriCup 2025, vencendo a Argentina por 55×47, e avançou até as quartas de final nos Jogos Olímpicos de Paris 2024. O desempenho evidencia frutos de um trabalho de reestruturação iniciado anos antes, consolidando um ciclo de crescimento contínuo.

Já a Seleção feminina, mesmo com a vitória histórica na Copa América de 2023 sobre os Estados Unidos por 69×58, não conseguiu a classificação para Paris 2024, sendo eliminada no Pré-Olímpico de Belém sem vitórias. A trajetória recente mostra que, apesar de avanços pontuais, a equipe ainda passa por um processo de reconstrução estruturada.

???????? ????? DO PÓDIO É BRASILEIRO! ??? Somos campeões da AmeriCup. Voltamos para o lugar mais alto das Américas. O basquete brasileiro está onde deveria estar. No topo. pic.twitter.com/LOPOhmisA7 ? Basquete Brasil - CBB (@basquetebrasil) September 1, 2025

"A Seleção de basquete feminina está passando por um momento de reestruturação. Estamos conseguindo resultados e temos novas atletas que surgiram e despontaram no cenário nacional. Algumas já estão jogando no exterior, isso mostra que o trabalho está sendo feito", declarou Fábio em entrevista à Gazeta Esportiva.com.

"Requer tempo, paciência e muito investimento. Isso a Liga (Liga de Basquete Feminino) está fazendo muito bem, e cabe à CBB ter algumas novas iniciativas e fazer a diferença. Obviamente os resultados do masculino, cuja reestruturação começou um pouco antes, já estão chegando. Não podemos esquecer que a feminina foi vice-campeã da AmeriCup, já teve resultado. É um trabalho passo a passo, a gente tem que ter paciência", completou.

Segundo o dirigente, o foco é consolidar a base feminina, ampliando oportunidades de competição e fortalecendo clubes e Liga, essenciais para formar equipes competitivas em todo o país. Apesar dos desafios, sinais de progresso indicam que a reconstrução está em andamento e que o futuro pode reservar novos resultados expressivos.