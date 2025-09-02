Campeão mundial, Yago Dora revela inspirações e projeta Los Angeles 2028: "Minha meta"

Campeão mundial da World Surf League (WSL), Yago Dora encerrou a temporada 2025 com a vitória na final de Cloudbreak, nas ilhas Fiji, e projeta disputar uma das três vagas do Brasil para os Jogos Olímpicos de Los Angeles 2028. O brasileiro afirmou que pretende manter a dedicação diária, revisar erros e acertos ao longo da temporada e que a vitória em Trestles reforça sua confiança para os próximos desafios. Se classificado, Yago fará sua primeira participação em uma Olimpíada.

Aos 29 anos, Yago derrotou o americano Griffin Colapinto na final de Fiji, conquistando o oitavo título mundial obtido por brasileiros nos últimos 11 anos. Com o resultado, ele reforça a força da chamada "Brazilian Storm", que contou com campeões como Gabriel Medina (2014, 2018 e 2021), Adriano de Souza (2015), Italo Ferreira (2019) e Filipe Toledo (2022 e 2023). Desde 2014, apenas em 2016, 2017 e 2023 o título ficou com estrangeiros ? sempre com John John Florence ? e em 2020 a competição não ocorreu devido à pandemia de Covid-19.

Na temporada de 2025, Yago venceu duas etapas antes da final em Fiji: Portugal e Trestles, nos Estados Unidos. Ele também ficou com o vice-campeonato no Taiti e terminou quatro etapas na quinta colocação: Abu Dhabi, El Salvador, Gold Coast e Saquarema. Na decisão em Cloudbreak, garantiu a vitória logo na primeira bateria.

Sobre sua temporada e metas futuras, Yago afirmou: "Conhecer o caminho, saber como chegar lá, saber o que deu certo, o que deu errado durante esse ano e usar isso de exemplo nos próximos anos, e é isso. Bom saber que o que eu tenho feito deu certo e, se eu continuar fazendo isso, pode dar certo mais vezes. Então é isso que eu vou buscar fazer: continuar treinando duro, continuar tentando evoluir, trabalhando no meu equipamento. É simples na palavra, mas nas atitudes não é tão simples assim", declarou.

"É isso que eu vou buscar e estou bem ansioso para lutar pela minha vaga para as Olimpíadas. Este ano eu venci em Trestles, e isso me dá uma confiança muito boa, uma vontade a mais de estar lá em Los Angeles. Ainda falta um tempo, mas com certeza é uma meta minha e acho que, tendo conquistado um título muito bom, vou conseguir. A gente sabe que conquistei um título grande na minha carreira, então isso torna um próximo título grande mais possível", continuou.

Yago comentou sobre as inspirações que o acompanharam desde o início da carreira: "Estou muito honrado de ter meu nome junto com o desses caras. Eu me inspirei muito em todos eles. O Gabriel ganhou o título, o Mineiro ganhou o título. Sempre estive bem perto do Mineiro pelo fato de o meu pai ter sido treinador dele, usei ele como inspiração, assistia todas as baterias de cada um. Depois virou adversário, mas mesmo de dentro, admiro muito eles. São exemplos de atletas que tive a sorte de poder me inspirar para conseguir me juntar a eles", finalizou.

O paranaense destacou que a experiência adquirida nesta temporada será fundamental para disputar uma das três vagas do Brasil nas Olimpíadas de Los Angeles, onde competirá com nomes como Gabriel Medina, Italo Ferreira e Filipe Toledo.

O Brasil é o país com mais medalhas conquistadas no surfe olímpico: um ouro com Italo Ferreira, uma prata com Tatiana Weston-Webb e um bronze com Gabriel Medina. Com a temporada finalizada, Yago soma dois títulos de etapa em 2025, um vice-campeonato e quatro quintos lugares, além do título mundial.