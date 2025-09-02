Ancelotti começa preparação para a Copa com testes de novatos como em 2002

O Brasil não viverá apenas a estreia de Carlo Ancelotti em toda a sua carreira, como jogador ou treinador, no Maracanã. Com o técnico italiano, viverá também o primeiro dia real da preparação para a Copa do Mundo de 2026. Será o primeiro compromisso da seleção depois de ter confirmado a classificação para o Mundial, ao vencer o Paraguai por 1 x 0, em São Paulo, em junho.

Como Ancelotti pensa a preparação

Há semelhanças entre a primeira lista de Ancelotti após a classificação e a primeira de Felipão, em 2002. Naquela época, o técnico da seleção, que seria pentacampeão mundial, pediu à CBF dois jogos fora da Data Fifa, para poder chamar jogadores que não havia conseguido testar em compromissos formais. Foram agendados compromissos em território brasileiro contra a Bolívia, em Goiânia, e Arábia Saudita, em Riad. Contra os bolivianos, Felipão chamou e produziu a estreia de três futuros campeões mundiais. O volante Kléberson, o meia Kaká e o zagueiro Ânderson Polga.

Ancelotti convocou oito jogadores diferentes de sua primeira lista. Frisou, na entrevista coletiva após a convocação, que deseja trabalhar com jogadores que não conhece no dia a dia. Assim, chamou os laterais Caio Henrique e Douglas Santos, os meio-campistas Joelinton e Paquetá, os zagueiros Fabrício Bruno e Gabriel Magalhães, os atacantes João Pedro, Kaio Jorge e Luiz Henrique.

Os cortes de Alex Sandro, Joelinton, Vânderson e Matheus Cunha aumentaram o número de novatos. Entraram o volante Jean Lucas, do Bahia, o lateral Vitinho, do Botafogo, e o ponta Samuel Lino, do Flamengo.

Em 2002, Felipão não apenas convocou Kléberson, como lhe deu a camisa 10. O meia foi elogiado, deu 85,7% de passes certos e marcou um dos gols da vitória do Brasil por 6 x 0 sobre a Bolívia. Felipão elogiou a atuação dos três estreantes que seriam campeões mundiais. "Kléberson fez grande partida", disse. No entanto, os jornais dos dias seguintes falavam sobre o possível retorno de Romário, como hoje se fala em Neymar.

Em 1994, a situação foi diferente. O primeiro jogo depois da classificação foi contra a Alemanha, em Colônia, com derrota brasileira por 2 x 1. Carlos Alberto Parreira também fez testes. Escalou Ronaldo, goleiro do Corinthians, em sua primeira partida como titular da seleção. Edílson fez seu segundo jogo pelo Brasil. Edmundo, sua nona partida.

Os casos de 1958, e 1962 e 1970 foram diferentes. Especialmente no primeiro e terceiro títulos, o primeiro jogo depois da vaga assegurada não foi de festa e, ao contrário, não foi disputado nem sequer pelo técnico que ganharia o título. Osvaldo Brandão classificou a seleção em 1957, mas Vicente Feola dirigiu a equipe na Copa e só estreou em maio do ano seguinte. Zagallo substituiu João Saldanha em março de 1970, sete meses depois de a seleção se classificar com vitória por 1 x 0 sobre o Paraguai. O resultado foi o mesmo conquistado por Ancelotti, em Itaquera.