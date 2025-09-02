Topo

Bia Maia e Ana Candiotto disputarão chave de duplas do SP Open

02/09/2025

O SP Open anunciou o primeiro convite da chave de duplas nesta terça-feira. As brasileiras Beatriz Haddad Maia e Ana Candiotto foram confirmadas no torneio que será realizado entre os dias 6 e 14 de setembro no Parque Villa-Lobos, em São Paulo. Ambas também participarão da disputa de simples.

Bia Maia, número 1 do Brasil em simples, conquistou oito torneios de dupla, incluindo o WTA 1.000 de Madri e o WTA Elite Trophy, além do vice-campeonato no Australian Open. Em São Paulo, jogará ao lado da jovem Ana Candiotto, de 21 anos, uma das líderes da nova geração do tênis brasileiro.

"Feliz em dividir a quadra com a Aninha, que é uma grande amiga e estará também jogando perto da família", disse Bia. "É um momento que vou lembrar para sempre. É uma honra dividir a quadra com uma pessoa que admiro muito", disse Candiotto, que fará o seu primeiro jogo de duplas em um torneio de nível WTA.

A chave de duplas contará com 16 participantes, 11 selecionadas através do do ranking, duas por convites e mais três que assinarão a lista presencialmente. A ex-top 10 Luisa Stefani, melhor duplista do Brasil, e Timea Babos, ex-líder da lista da WTA, são as favoritas. O último convite será anunciado em breve.

Confira a lista de duplas femininas do SP Open

  1. Timea Babos (HUN) / Luisa Stefani (BRA)

  2. Emily Appleton (GBR) / Isabelle Haverlag (NED)

  3. Ingrid Martins (BRA) / Laura Pigossi (BRA)

  4. Yvonne Cavalle-Reimers (ESP) / Alicia Herrero Linana (ESP)

  5. Alicia Barnett (GBR) / Elixane Lechemia (FRA)

  6. Madeleine Brooks (GBR) / Jessica Failla (USA)

  7. Arianne Hartono (NED) / Prarthana Thombare (IND)

  8. Haley Giavara (USA) / Rasheeda McAdoo (USA)

  9. Valeriya Strakhova (UKR) / Panna Udvardy (HUN)

  10. Anna Rogers (USA) / Janice Tjen (INA)

  11. Maryna Kolb (UKR) / Nadiia Kolb (UKR)

  12. WC. Ana Candiotto (BRA) / Beatriz Haddad Maia (BRA)

