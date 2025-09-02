'Batismo' de Ancelotti na Granja tem frio, chuva e piada sobre falta de sol
Carlo Ancelotti, está tendo nesta semana o combo completo da experiência de treinar pela primeira vez a seleção brasileira na Granja Comary.
O repertório não tem só a paz e o isolamento que o CT de Teresópolis traz. O combo tem o famoso clima da Região Serrana, com direito a treino na chuva e frio. A neblina (o ruço) traz um incremento à paisagem.
Logo no primeiro dia no campo, ontem, foi difícil. A chuva apertou logo na parte da tarde, quando os jogadores fizeram a atividade.
Ancelotti recorreu a dois casacos e um boné para tentar se proteger. A casa do Brasil teve cara de Europa.
Mas o italiano ironizou a situação e fez até piada com quem estava perto depois do treino.
"No meu contrato falava que aqui só tinha sol...", disse um ensopado Ancelotti.
Ancelotti não esconde que gostou da estrutura da Granja Comary. Campos, quartos e também a parte do centro de excelência, onde os trabalhos físicos e equipamentos povoam o ambiente.
Ele consegue trabalhar com privacidade, apesar de o CT estar fincado em um condomínio. Placas, tecidos e tapumes impedem os olhares mais curiosos.
Nesta quarta-feira, o técnico da seleção vai cumprir mais um ritual da Granja: a entrevista coletiva de véspera da partida.
No sábado, já depois do jogo contra o Chile, ele ainda vai ver como patrocinadores, familiares e convidados são recebidos no CT.
A seleção brasileira masculina não usava a Granja Comary desde novembro de 2023, ainda quando Fernando Diniz era o técnico.
Ancelotti conheceu a estrutura em uma visita logo na primeira semana que chegou ao Brasil. Comeu churrasco e tudo, feito pelo chef Jaime Maciel — há 30 anos cozinhando para a seleção. Mas agora, a experiência é completa.