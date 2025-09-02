Topo

Esporte

Atlético-MG está próximo de acertar retorno de Sampaoli como técnico

Jorge Sampaoli treinou o Atlético-MG entre 2020 e 2021 - Jorge Rodrigues/AGIF
Jorge Sampaoli treinou o Atlético-MG entre 2020 e 2021 Imagem: Jorge Rodrigues/AGIF
do UOL

César Luis Merlo

Colaboração para o UOL

02/09/2025 13h12

Jorge Sampaoli tem negociações muito avançadas para se tornar o novo treinador do Atlético Mineiro.

O que aconteceu

A diretoria do clube e o técnico argentino tiveram uma reunião virtual, que durou cerca de uma hora e meia, e já alinharam pontos importantes em relação ao projeto esportivo.

Tanto a diretoria quanto Sampaoli demonstraram interesse em voltar a trabalhar juntos.

Neste momento, as partes discutem detalhes econômicos, e, se tudo ocorrer como o esperado, o treinador deverá ser anunciado oficialmente nas próximas horas.

Sampaoli treinou o Galo entre 2020 e 2021, após deixar o Santos.

As mais lidas agora

SALÁRIO MÍNIMO TERÁ NOVO AUMENTO após o CARNAVAL? Entenda

Água com limão é boa para quê? Conheça os potentes benefícios para saúde

Suco para aumentar a potência masculina: veja receita com melancia e limão

Esporte

Palmeiras bate R$ 1,1bi de faturamento em 2025 e registra superávit de R$ 238 milhões em julho

Fluminense tem o quinto pior aproveitamento no Brasileirão após Mundial

Veja os números de Cuiabano na sua passagem pelo Botafogo

Palmeiras vai usar percentual de vendas para financiar Andreas, diz Lavieri

Nayef Aguerd avista 'vulcão' de Marselha do avião

Chefe de Bortoleto projeta título da Fórmula 1 para Sauber em 2030

Atlético-MG está próximo de acertar retorno de Sampaoli como técnico

Santos e León divergem, e chegada de zagueiro pode melar

Jornal coloca Estêvão, reforço do Chelsea, como segunda melhor contratação do Campeonato Inglês

São Paulo analisa chance de trazer Rigoni de volta

Kaio Jorge celebra boa fase no Cruzeiro e convocação para Seleção