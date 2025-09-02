Atlético-MG está próximo de acertar retorno de Sampaoli como técnico

Jorge Sampaoli tem negociações muito avançadas para se tornar o novo treinador do Atlético Mineiro.

O que aconteceu

A diretoria do clube e o técnico argentino tiveram uma reunião virtual, que durou cerca de uma hora e meia, e já alinharam pontos importantes em relação ao projeto esportivo.

Tanto a diretoria quanto Sampaoli demonstraram interesse em voltar a trabalhar juntos.

Neste momento, as partes discutem detalhes econômicos, e, se tudo ocorrer como o esperado, o treinador deverá ser anunciado oficialmente nas próximas horas.

Sampaoli treinou o Galo entre 2020 e 2021, após deixar o Santos.