Atlético-MG está próximo de acertar retorno de Sampaoli como técnico
Jorge Sampaoli tem negociações muito avançadas para se tornar o novo treinador do Atlético Mineiro.
O que aconteceu
A diretoria do clube e o técnico argentino tiveram uma reunião virtual, que durou cerca de uma hora e meia, e já alinharam pontos importantes em relação ao projeto esportivo.
Tanto a diretoria quanto Sampaoli demonstraram interesse em voltar a trabalhar juntos.
Neste momento, as partes discutem detalhes econômicos, e, se tudo ocorrer como o esperado, o treinador deverá ser anunciado oficialmente nas próximas horas.
Sampaoli treinou o Galo entre 2020 e 2021, após deixar o Santos.