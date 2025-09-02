Atlético-MG buscar Sampaoli é um absurdo, diz José Trajano

A volta de Jorge Sampaoli ao Atlético-MG foi recebida com desconfiança por José Trajano e Juca Kfouri, no Cartão Vermelho. Para eles, o técnico argentino acumula exigências excessivas e não entrega resultados recentes que justifiquem sua contratação.

Jorge Sampaoli reassume o comando do Galo após rápida negociação e apoio de líderes do elenco. O treinador argentino viaja hoje para Belo Horizonte, onde assinará com o time mineiro até 2027.

Trajano: Sampaoli não vem dando certo nos últimos trabalhos

Eu acho um absurdo. A gente já viu o histórico do Sampaoli, ele não é um sujeito simpático com quem trabalha no clube, ele faz uma exigência assim que não tem tamanho, de contratar. Sempre, pede vários jogadores, não sei o quê, ele é muito neurastênico, nervosinho e não vem dando certo os últimos times que ele pega pela frente. Eu já fui até fã do Sampaoli há anos atrás, mas agora, sabe, acho meio estranho, acho meio estranho.

José Trajano

Juca Kfouri: Atlético não vai atender pedidos de contratação

Agora, contratação o Galo não pode mais fazer, né? Porque o Sampaoli sempre tem uma lista de exigência. A janela fecha hoje à meia-noite.

Juca Kfouri

