Atlético-MG acerta contratação do técnico Jorge Sampaoli

Jorge Sampaoli retorna ao comando técnico do Atlético-MG - Alessandra Torres/AGIF
Jorge Sampaoli retorna ao comando técnico do Atlético-MG Imagem: Alessandra Torres/AGIF
César Luis Merlo

Colunista do UOL

02/09/2025 19h27

Jorge Sampaoli é o novo treinador do Atlético-MG. O técnico argentino acaba de chegar a um acordo verbal com a diretoria e, hoje, viajará do Rio de Janeiro, onde reside, até Belo Horizonte para assinar contrato e assumir o cargo.

Sampaoli terá vínculo com o Galo até dezembro de 2027. Ele volta ao clube após pouco mais de quatro anos — ele comandou o Galo entre março de 2020 e fevereiro de 2021.

A negociação aconteceu de forma rápida, iniciada por uma reunião virtual realizada na manhã de ontem, em que ambas as partes manifestaram o desejo de trabalhar juntas. No encontro, foi definido o alinhamento esportivo e, há pouco, ficou selado também o acordo verbal em relação à parte econômica.

