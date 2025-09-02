Topo

Esporte

Athletico-PR homenageia Yago Dora por título mundial de surfe

02/09/2025 10h54

O Athletico-PR usou as redes sociais para uma homenagem ao surfista Yago Dora, campeão mundial de surfe ao vencer as finais da World Surf League (WSL), etapa que reuniu a elite da modalidade em Cloudbreak, Fiji.

Torcedor ilustre

O Furacão lembrou o fato de Yago Dora ser torcedor do clube:

Athleticano de coração, Yago Dora conquistou ontem o título de campeão mundial de surfe de 2025. Um feito histórico para o esporte brasileiro e mais uma prova da força de quem carrega o Furacão na alma.

Força brasileira

Aos 29 anos, Dora é o quinto surfista brasileiro a conquistar o título mundial, repetindo as conquistas de:

  • Gabriel Medina (2014, 2018, 2021)

  • Adriano de Souza (2015)

  • Italo Ferreira (2019)

  • Filipe Toledo (2022, 2023).

Sucessão e legado na WSL

Dora sucede como campeão o havaiano John John Florence, único surfista de fora do Brasil a vencer a WSL durante a era da "Brazilian Storm", conquistando três títulos (2016, 2017 e 2024).

