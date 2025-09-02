Artilheiro, Pablo Vegetti supera 2024 e vive temporada mais goleadora com a camisa do Vasco

Com dez jogos a menos em relação ao ano passado, Pablo Vegetti superou o número de gols marcados e vive a temporada mais artilheira com a camisa do Vasco. No último domingo, em cobrança de pênalti, o centroavante argentino marcou o terceiro do Cruzmaltino na vitória sobre o Sport por 3 a 2, pela 22ª rodada do Campeonato Brasileiro, na Ilha do Retiro.

Com isso, Vegetti chegou a 24 bolas na rede em 44 partidas. Em 2024, com 54 jogos disputados, o jogador terminou o ano com 23 gols marcados. Antes, no ano anterior, anotou dez tentos pelo Vasco e 13 com a camisa do Belgrano, da Argentina.

Além disso, Pablo Vegetti é o vice-artilheiro do Campeonato Brasileiro, com 12 gols, empatado com Giorgian De Arrascaeta (Flamengo) e atrás apenas de Kaio Jorge (Cruzeiro), com 15 bolas na rede.

Ao todo, o centroavante argentino tem 57 gols marcados e sete assistências, em 119 jogos pelo Vasco.

Vasco x Sport

Com gols de Nuno Moreira, Philippe Coutinho e Pablo Vegetti, o Vasco venceu o Sport por 3 a 2. O time nordestino descontou com Lucas Lima e Ramon Menezes.

Assim, o Cruzmaltino deixou a zona de rebaixamento e subiu para a 15ª posição, com 22 pontos somados. Por outro lado, o Sport segue na lanterna da competição, com apenas dez pontos somados.

Calendário

Com a pausa da data-Fifa, o Vasco volta a campo no dia 11 de setembro, quinta-feira, às 21h30 (de Brasília), quando recebe o Botafogo, pela partida de volta das quartas de final da Copa do Brasil, no Nilton Santos.

Com o empate em 1 a 1 no jogo de ida, em São Januário, os dois times precisam da vitória para avançar na competição. Um novo empate leva a decisão para os pênaltis.