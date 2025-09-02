São Paulo não pode contratar Marcos Leonardo? Colunistas esquentam debate

O São Paulo está sendo irresponsável com sua reestruturação financeira ao tentar a contratação por empréstimo de Marcos Leonardo, do Al-Hilal?

No UOL News Esporte, os comentaristas Danilo Lavieri e Arnaldo Ribeiro discordaram sobre a possível chegada do centroavante ao Tricolor e esquentaram o debate.

Lavieri: "No mundo ideal, o São Paulo não contrataria. Ah, perdeu todos os atacantes. Sim, perdeu todos os atacantes, não tem dinheiro, está numa reformulação financeira, paciência, aposta em quem tem. É um sacrifício que no mundo ideal o São Paulo não deveria fazer".

Arnaldo: "Discordo completamente. Se o Marcos Leonardo aceita receber um salário que está dentro do que o São Paulo pode pagar, na folha de pagamento do São Paulo, na brecha que ainda existe, o São Paulo pode contratar quem ele quiser".

Lavieri: "Mas a promessa não era diminuir a folha salarial?"

Arnaldo: "A folha salarial está sendo diminuída em R$ 10 milhões nesse semestre. A questão é que o São Paulo está jogando campeonatos, vendeu jogadores, perdeu não sei quantos, se existir brecha para contratar sem quebrar o orçamento, o São Paulo contrata quem ele quiser. O São Paulo não está na mesma situação do Corinthians".

