Após negociação frustrada com o Santos, Sampaoli será técnico do Atlético-MG

O Atlético-MG anunciou nesta segunda-feira o retorno do técnico argentino Jorge Sampaoli ao comando da equipe até o final de 2027. O treinador chega para a sua segunda passagem pelo clube, após as conversas com o Santos não avançarem devido às limitações financeiras do Peixe.

Sampaoli, que estava sem clube desde janeiro de 2025, quando foi demitido do Rennes, assume o Galo depois da saída de Cuca. Na primeira passagem pelo Atlético, entre 2020 e 2021, o argentino comandou o time em 45 partidas, com 26 vitórias, oito empates, dez derrotas e um título: o Campeonato Mineiro.

O retorno de Sampaoli ao Galo acontece após o treinador quase acertar seu retorno ao Santos. O clube paulista desistiu das negociações ao perceber que não teria condições de atender aos pedidos do técnico, que incluíam reforços para o elenco.

Ele está de volta! ??? CAMpeão Mineiro em 2020, Jorge Sampaoli retorna para a sua segunda passagem como comandante Alvinegro! Com 65 anos e grandes trabalhos no currículo, o técnico assina vínculo válido até o final de 2027! ?? Agora é sem distanciamento social: estaremos... pic.twitter.com/7TJXzjUE46 ? Atlético (@Atletico) September 3, 2025

Após encerrar as tratativas com o argentino, o Peixe anunciou Juan Pablo Vojvoda como novo comandante. A carreira de Sampaoli é marcada por passagens em clubes e seleções de destaque. Antes do Rennes, ele também comandou equipes como Flamengo, Sevilla, Olympique de Marselha, Seleção Argentina e Seleção Chilena.

O Atlético-MG vive um momento delicado no Campeonato Brasileiro, ocupando a 14ª colocação, com 24 pontos, apenas dois à frente do Vitória, que abre a zona de rebaixamento. Apesar das dificuldades no torneio nacional, o time ainda mantém vivas suas chances na Sul-Americana e na Copa do Brasil.

Na competição continental, o Galo avançou às quartas de final após eliminar o Godoy Cruz. Já na Copa do Brasil, enfrenta desvantagem nas quartas de final contra o Cruzeiro, após perder o primeiro jogo por 2 a 0. O retorno aos gramados está marcado para o dia 11, quando o Atlético visita o Cruzeiro, às 19h30 (de Brasília), no Mineirão, pelo jogo de volta.