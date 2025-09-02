Anselmi recusa proposta do Atlético-MG, e clube recomeça busca por técnico

Martín Anselmi comunicou ao Atlético Mineiro que não será o novo treinador da equipe.

A decisão, segundo apurou o UOL, é baseada exclusivamente em questões esportivas.

O projeto apresentado pelo Galo agradava ao argentino, assim como a proposta financeira, considerada muito boa.

No entanto, Anselmi busca assumir um clube em um contexto diferente, sem tanta pressa e com o elenco já estruturado, algo que não acontece neste momento em Belo Horizonte.

Depois de refletir por cerca de um dia e meio, o técnico agradeceu a oferta, mas informou que não está disposto a assumir o Atlético-MG neste momento.

Anselmi está sem clube desde que deixou o Porto, de Portugal, após a disputa da Copa do Mundo de Clubes. Na ocasião, o clube foi eliminado ainda na fase de grupos, quando avançaram Palmeiras e Inter Miami para a próxima fase.

Agora, a equipe mineira recomeça a busca no mercado por um nome que esteja disposto a assumir o cargo no meio da temporada e com o clube a apenas dois pontos da zona de rebaixamento do Brasileirão.