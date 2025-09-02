Andreas Pereira se apresenta ao Palmeiras, elogia estrutura e se diz pronto para jogar: "Estou preparado"

Novo reforço do Palmeiras, o meio-campista Andreas Pereira desembarcou em São Paulo na última segunda-feira. Já na manhã desta terça, o jogador de 29 anos conheceu a Academia de Futebol e realizou avaliações funcionais com o Núcleo de Saúde e Performance.

Andreas Pereira voltou a elogiar o centro de treinamentos do Palmeiras. O meio-campista já havia conhecido a Academia de Futebol quando esteve a serviço da Seleção Brasileira em 2024, mas ainda defendia as cores do Fulham. Essa, portanto, foi a primeira vez do atleta no CT com a camisa alviverde.

"A estrutura aqui é de um clube de elite da Europa, pode se comparar com a elite do mundo essa estrutura. Estou muito feliz de estar aqui, poder fazer parte. Aqui tem tudo que um jogador precisa para se desenvolver e dar resultado. Isso é o mais importante", afirmou Andreas.

Meia se diz "pronto para jogar"

O futebol brasileiro é muito intenso, e nesta sequência de temporada, o Palmeiras estará na briga por dois títulos: Copa Libertadores e Campeonato Brasileiro. O Verdão está nas quartas de final do torneio continental, e ocupa a terceira posição na Série A.

Andreas deixou claro que já está a par do calendário do futebol brasileiro e se disse pronto para jogar. O jogador explicou que acabou de terminar a pré-temporada pelo Fulham e se vê em plenas condições físicas para estrear quando o técnico Abel Ferreira bem entender.

"Sei que o calendário tem muitos jogos um atrás do outro. Estou preparado. Acabei de fazer a pré-temporada no meu ex-clube e me sinto pronto para jogar, ajudar a equipe e ajudar o Palmeiras a vencer mais uma vez", analisou o atleta.

Andreas, vale lembrar, está livre para fazer sua estreia. O meio-campista já foi devidamente registrado no BID (Boletim Informativo Diário) da CBF na última segunda-feira e deve ficar à disposição de Abel Ferreira para a partida contra o Internacional, no próximo dia 13 de setembro.

Touchdown! ?? Andreas Pereira já está em solo brasileiro e devidamente trajado! ??? pic.twitter.com/Dw9CG5o6Bu ? SE Palmeiras (@Palmeiras) September 2, 2025

Carreira de Andreas Pereira

Andreas Pereira foi contratado pelo Palmeiras em uma negociação que girou em torno dos 10 milhões de euros (cerca de R$ 63 milhões). O jogador foi anunciado pelo Verdão na última sexta-feira e assinou contrato válido até 31 de dezembro de 2028.

Filho de pais brasileiros, ele nasceu na Bélgica e foi revelado pelas categorias de base do Manchester United, onde disputou 75 jogos, marcou quatro gols e deu cinco assistências. O jogador ainda teve passagens por Granada, Valencia e Lazio, antes de ser emprestado ao Flamengo, em agosto de 2021.

No Rubro-Negro, foram 53 partidas, oito gols e três assistências. No entanto, o meia ficou marcado pelo escorregão que resultou no gol do título do Palmeiras na final da Copa Libertadores em 2021. Em julho do ano seguinte, Andreas retornou ao Manchester United.

Com a camisa da Seleção Brasileira, foram dez jogos e dois gols.

Próximos jogos do Palmeiras

Palmeiras x Internacional (23ª rodada do Campeonato Brasileiro)

(23ª rodada do Campeonato Brasileiro) Data e horário: 13/09 (sábado), às 18h30 (de Brasília)

Local: Allianz Parque, em São Paulo (SP)