'Andreas Pereira é a cereja do bolo do Palmeiras', diz Arnaldo Ribeiro

Andreas Pereira é a "cereja que faltava no bolo" do Palmeiras, analisou Arnaldo Ribeiro no UOL News Esporte.

Segundo ele, Andreas é um camisa 8 pronto e eleva o nível do meio-campo do time de Abel Ferreira.

Andrés é a cereja do bolo final e que estava faltando, inclusive pela característica, pela experiência, pelo talento. É um baita time o do Palmeiras.

A questão agora, Palmeiras e Flamengo, que é um outro mundo mesmo, a questão agora, com tanto jogador bom, é saber como Filipe e Abel vão lidar com essa responsabilidade de transformar grandes jogadores em grandes times.

Arnaldo Ribeiro

Na opinião de Arnaldo, Filipe Luís tem se saído melhor na missão até agora do que Abel Ferreira.

"E por incrível que pareça, eu acho que o Felipe está conseguindo lidar melhor com isso no início da carreira do que o Abel", disse ele

Andreas desembarcou ontem à noite em São Paulo, já está regularizado junto à CBF e deve se apresentar no CT do Palmeiras a partir desta terça-feira (2).

Além dele, o Palmeiras contratou Carlos Miguel, Ramón Sosa, Jefté e Khellven na janela de transferências que se encerra hoje. Ao todo, o Verdão gastou mais de R$ 700 milhões.

