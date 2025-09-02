Andreas Pereira desembarca no Brasil para defender o Palmeiras
O meio-campista Andreas Pereira desembarcou no Brasil na noite desta segunda-feira. Anunciado como reforço pelo Palmeiras no final da semana passada, o jogador que defendia o inglês Fulham chega para se integrar ao elenco comandado por Abel Ferreira.
Andreas passou pelos exames médicos de rotina na semana passada e assinou contrato com o Palmeiras até o dia 31 de dezembro de 2028. Ele teve seu nome publicado no Boletim Informativo Diário (BID) da CBF nesta segunda e, portanto, está liberado para estrear.
Com os campeonatos paralisados em função das datas Fifa, Andreas Pereira terá mais tempo para trabalhar antes do primeiro jogo com a camisa do Palmeiras. O time alviverde volta a campo no dia 13 de setembro, pela 23ª rodada do Campeonato Brasileiro, contra o Inter, às 18h30 (de Brasília), no Allianz Parque.Com passagens por clubes como Manchester United, Valencia e Lazio, além da Seleção Brasileira, Andreas Pereira defendeu o Flamengo entre 2021 e 2022, quando retornou ao futebol inglês. Pelo time rubro-negro, perdeu a bola para Deyverson no lance que definiu o tricampeonato do Palmeiras na Libertadores.
Andreas Pereira é o 12º reforço do Palmeiras para 2025. Antes dele, foram anunciados o goleiro Carlos Miguel, os zagueiros Bruno Fuchs e Micael, os laterais Khellven e Jefté, os meio-campistas Emi Martínez e Lucas Evangelista e os atacantes Facundo Torres, Paulinho, Ramón Sosa e Vitor Roque.
Com 43 pontos em 20 jogos, atrás de Flamengo (47) e Cruzeiro (44), o Palmeiras ocupa o terceiro lugar do Campeonato Brasileiro. Classificado às quartas de final da Libertadores, o time alviverde enfrenta o River Plate às 21h30 do dia 17 de setembro, no Monumental.