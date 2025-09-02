Andreas mira volta à Seleção com chegada ao Palmeiras e revela conversa com Abel

Andreas Pereira está de volta ao futebol brasileiro. O meio-campista foi contratado pelo Palmeiras, junto ao Fulham, em negociação que girou em torno de 10 milhões de euros (cerca de R$ 63 milhões). Ele assinou contrato até o final de 2028.

O retorno ao futebol nacional pode recolocar Andreas Pereira no radar da Seleção Brasileira - pelo menos é o que meia espera. O jogador de 29 anos destacou que ainda tem o sonho de disputar a Copa do Mundo, agendada para os meses de junho e julho de 2026.

"Isso, com certeza, é importante para mim, me manter no ciclo da Seleção. É fazer meu trabalho bem feito no Palmeiras para que possa ser convocado. Tenho um sonho de ir para a Copa em 2026", afirmou o atleta em entrevista ao site oficial do clube.

Convocado para a Seleção Belga do sub-15 ao sub-17, Andreas decidiu defender o Brasil a partir da categoria sub-20. Pela equipe nacional principal, foi chamado pela primeira vez em 2018.

Já a última convocação de Andreas Pereira para a Seleção Brasileira se deu neste ano. O volante esteve presente nos primeiros compromissos de Carlo Ancelotti à frente da equipe, mas entrou em campo apenas no minuto final do empate sem gols contra o Equador, pelas Eliminatórias. Ao todo, ele soma dois gols em dez jogos.

Conversa com Abel e escolha pela camisa 8

Andreas Pereira também revelou que teve uma "breve" conversa com o técnico Abel Ferreira depois de acertar todos os detalhes da chegada ao Palmeiras.

"Conversei com o Abel brevemente, ele me mandou uma mensagem quando concretizou a negociação. Espero ajudar, sou um jogador que pode ajudar no meio de campo com gols ou assistências, defendendo. Sou um jogador dinâmico e espero conseguir fazer isso aqui no Palmeiras", afirmou o jogador.

O volante chega ao Palmeiras para disputar posição com outros três jogadores: Aníbal Moreno, Lucas Evangelista e Emiliano Martínez. Andreas escolheu vestir a camisa 8, vaga desde a saída de Richard Ríos - negociado com o Benfica, de Portugal, em julho deste ano.

"Foi uma escolha minha, gosto do número 8. Já usei a 18 em alguns clubes. Para mim é um número especial, sei que vários jogadores com importância aqui já o vestiram e espero só retribuir e buscar ter sucesso com essa camisa", concluiu o meio-campista.

Andreas está liberado para estrear pelo Palmeiras quando Abel Ferreira bem entender. O meio-campista já foi devidamente registrado no BID (Boletim Informativo Diário) da CBF na última segunda-feira e deve ficar à disposição do treinador para a partida contra o Internacional, no próximo dia 13 de setembro.

Nosso reforço já está trabalhando com o Núcleo de Saúde e Performance do #MaiorCampeãoDoBrasil! ? pic.twitter.com/7c2BIfq2In ? SE Palmeiras (@Palmeiras) September 2, 2025

Carreira de Andreas Pereira

Filho de pais brasileiros, ele nasceu na Bélgica e foi revelado pelas categorias de base do Manchester United, onde disputou 75 jogos, marcou quatro gols e deu cinco assistências. O jogador ainda teve passagens por Granada, Valencia e Lazio, antes de ser emprestado ao Flamengo, em agosto de 2021.

No Rubro-Negro, foram 53 partidas, oito gols e três assistências. No entanto, o meia ficou marcado pelo escorregão que resultou no gol do título do Palmeiras na final da Copa Libertadores em 2021. Em julho do ano seguinte, Andreas retornou ao Manchester United.

Com a camisa da Seleção Brasileira, foram dez jogos e dois gols.

Próximos jogos do Palmeiras

Palmeiras x Internacional (23ª rodada do Campeonato Brasileiro)

(23ª rodada do Campeonato Brasileiro) Data e horário: 13/09 (sábado), às 18h30 (de Brasília)

Local: Allianz Parque, em São Paulo (SP)