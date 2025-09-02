PVC: Ancelotti já entendeu que não pode ser refém do Neymar

Carlo Ancelotti já se deu conta que não pode virar refém de Neymar na seleção brasileira, destacou o colunista Paulo Vinícius Coelho no De Primeira.

Na visão de PVC, o quesito físico foi utilizada por Ancelotti como elemento extra para não convocar Neymar. O colunista ressaltou que a prioridade do italiano é montar o time.

A questão física apareceu na quinta-feira antes da convocação. O Santos divulgou o edema e o Neymar também. Mas não era relevante, porque ele jogou no domingo contra o Fluminense. Aliás, era relevante, mas não para não haver a convocação.

Aqui entra a história de o Ancelotti não ser refém do Neymar. Ele já sacou exatamente isso: se convocar o Neymar agora, vira tudo o Neymar e eu não monto time. Ele precisa montar o time. PVC, comentarista do UOL

A seleção joga na quinta-feira (4), contra o Chile, no Maracanã, e depois vai à Bolívia, no dia 9, na rodada final das Eliminatórias para a Copa do Mundo. O Brasil está classificado.

Julio Gomes: 'Seleção precisa ter vida sem Neymar'

No De Primeira, Julio Gomes avaliou que a ausência de Neymar visa construir um time com identidade própria. Para ele, a equipe não pode depender de um só craque, e Ancelotti acerta ao priorizar o coletivo.

A seleção precisa ter vida sem o Neymar. Precisa de jogadores que assumam a responsabilidade, sem a presença constante do Neymar e do entorno dele. Não pode ser um ambiente que gira em torno de uma pessoa só. Julio Gomes, comentarista do UOL

Lives de clubes no YouTube do UOL Esporte

Toda semana, sempre às 16h (de Brasília), o canal do UOL Esporte no YouTube tem lives 100% voltadas para você, torcedor de Corinthians, Flamengo, Palmeiras ou São Paulo. A cada dia, um clube diferente! Então, torcedor, fica esperto:

Live do Flamengo - segunda-feira (às 16h de Brasília)

Live do Palmeiras - terça-feira (às 16h de Brasília)

Live do Santos - quarta-feira (às 16h de Brasília)

Live do São Paulo - quinta-feira (16h de Brasília)

Live do Corinthians - sexta-feira (16h de Brasília)

Confira os horários das lives do UOL Esporte

08h30 (Segunda e sexta) - Posse de Bola - Eduardo Tironi, José Trajano, Juca Kfouri, Mauro Cezar Pereira, Arnaldo Ribeiro e Danilo Lavieri debatem os temas da semana.

08h30 (Terça a quinta) - UOL Esporte News - Eduardo Tironi e o time de colunistas do UOL comentam as principais notícias do dia

14h (Todos os dias) - De Primeira - Luiza Oliveira, PVC e André Hernan revelam os bastidores do mundo da bola.

O Canal UOL também está disponível na Claro (canal nº 549), Vivo TV (canal nº 613), Sky (canal nº 88), Oi TV (canal nº 140), TVRO Embratel (canal nº 546), Zapping (canal nº 64), Samsung TV Plus (canal nº 2074) e no UOL Play.