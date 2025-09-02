Topo

PVC: Ancelotti já entendeu que não pode ser refém do Neymar

do UOL

Do UOL, em São Paulo

02/09/2025 16h48

Carlo Ancelotti já se deu conta que não pode virar refém de Neymar na seleção brasileira, destacou o colunista Paulo Vinícius Coelho no De Primeira.

Na visão de PVC, o quesito físico foi utilizada por Ancelotti como elemento extra para não convocar Neymar. O colunista ressaltou que a prioridade do italiano é montar o time.

A questão física apareceu na quinta-feira antes da convocação. O Santos divulgou o edema e o Neymar também. Mas não era relevante, porque ele jogou no domingo contra o Fluminense. Aliás, era relevante, mas não para não haver a convocação.

Aqui entra a história de o Ancelotti não ser refém do Neymar. Ele já sacou exatamente isso: se convocar o Neymar agora, vira tudo o Neymar e eu não monto time. Ele precisa montar o time.PVC, comentarista do UOL

A seleção joga na quinta-feira (4), contra o Chile, no Maracanã, e depois vai à Bolívia, no dia 9, na rodada final das Eliminatórias para a Copa do Mundo. O Brasil está classificado.

Julio Gomes: 'Seleção precisa ter vida sem Neymar'

No De Primeira, Julio Gomes avaliou que a ausência de Neymar visa construir um time com identidade própria. Para ele, a equipe não pode depender de um só craque, e Ancelotti acerta ao priorizar o coletivo.

A seleção precisa ter vida sem o Neymar. Precisa de jogadores que assumam a responsabilidade, sem a presença constante do Neymar e do entorno dele. Não pode ser um ambiente que gira em torno de uma pessoa só.Julio Gomes, comentarista do UOL

