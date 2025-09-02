Ancelotti comanda primeiro treino da Seleção Brasileira com grupo completo

O técnico Carlo Ancelotti comandou, na tarde desta terça-feira, o primeiro treino da Seleção Brasileira com o grupo completo. O Brasil está em preparação para encarar o Chile, em compromisso válido pela 17ª e penúltima rodada das Eliminatórias Sul-Americanas.

Entre a noite da última segunda-feira e a madrugada desta terça, os jogadores restantes se apresentaram na Granja Comary, em Teresópolis (RJ). Foram eles: o goleiro Alisson, o lateral Caio Henrique, o zagueiro Gabriel Magalhães, e os atacantes Gabriel Martinelli e Raphinha.

Sendo assim, estes cinco atletas se juntaram ao restante da delegação. Ancelotti e os demais membros de sua comissão técnica iniciaram as atividades desta terça comandando uma reunião de apresentação com a presença de todos os jogadores convocados.

Em sequência, o plantel da Seleção Brasileira realizou trabalhos no gramado da Granja Comary. Previamente ao treino, o atacante João Pedro e o volante Jean Lucas concederam entrevista coletiva e comentaram suas respectivas expectativas para os jogos que vêm por aí.

A Seleção fará o apronte final para a partida contra o Chile na manhã desta quarta-feira. O duelo está marcado para esta quinta-feira, às 21h30 (de Brasília), no Maracanã.

Depois de finalizar a preparação, a delegação brasileira se deslocará para o Rio de Janeiro, onde dormirá na véspera do confronto. O Brasil, vale lembrar, já está classificado para a Copa do Mundo de 2026, que será disputada em Estados Unidos, Canadá e México.

Situação do Brasil nas Eliminatórias

Posição na tabela : 3ª colocação, com 25 pontos. A Seleção tem 10 pontos a menos que a líder Argentina.

?7 vitórias, 4 empates e 5 derrotas

?21 gols marcados e 16 sofridos

Próximos jogos do Brasil

Brasil x Chile (17ª rodada das Eliminatórias Sul-Americanas para a Copa do Mundo)

(17ª rodada das Eliminatórias Sul-Americanas para a Copa do Mundo) Data e horário: 04/09 (quinta-feira), às 21h30 (de Brasília)

Local: Estádio do Maracanã, no Rio de Janeiro (RJ)