América-MG quebra jejum de mais de dois meses sem vitória ao superar o Avaí pela Série B

Depois de quase três meses sem saber o que é vencer, o América-MG voltou a sentir o sabor de comemorar três pontos. Encerrando a 24ª rodada da Série B do Campeonato Brasileiro, o time mineiro superou o Avaí por 2 a 0, nesta terça-feira, na Arena Independência. Foi o primeiro triunfo de Alberto Valentim no comando da equipe.

A última vitória do América-MG aconteceu no dia 26 de junho, quando superou o CRB por 2 a 1, fora de casa. De lá para cá foram nove jogos, com sete derrotas e dois empates. Com gols de Kauã Diniz e Arthur Sousa, o time mineiro ganhou um respiro, deixando a vice-lanterna e subindo para o 17º lugar, a três pontos de sair da zona de rebaixamento. Já o Avaí vive com problemas extracampo e salários atrasados, ocupando a 12ª posição, com 33 pontos.

O América-MG iniciou se impondo em casa. Com mais posse, trabalhava a bola principalmente pelo lado direito, explorando a velocidade de Stênio. Em uma dessas jogadas, o atacante cruzou para Willian Bigode, que quase marcou. O Avaí era mais reativo, mas subiu a marcação no decorrer do jogo e passou a criar chances.

Pelo alto, Emerson Ramon cabeceou sozinho e o estreante Gustavo salvou os mineiros com uma bela defesa. Quando o time catarinense passou a gostar do jogo, o América-MG abriu o placar. Stênio fez bela jogada individual e deu lindo passe nas costas da defesa para Arthur Sousa bater na saída do goleiro, aos 37 minutos.

No segundo tempo, o América-MG voltou com a mesma intensidade, para buscar mais conforto na partida. E conseguiu. Arthur Souza ajeitou na entrada da área para Kauã Dinis marcar um golaço, acertando um belo chute no ângulo de César, aos sete. Por pouco Paulinho não marcou o terceiro, mas César fez grande defesa.

O Avaí tinha dificuldade para criar e se desvencilhar da marcação mineira e não conseguia criar chances para descontar o marcador e entrar de vez na partida. Na reta final, vendo que o adversário não oferecia perigo, o América-MG passou a trocar mais passes, ditou o ritmo e conduziu a vitória sem sustos até o fim.

A dupla retorna a campo no próximo domingo (7). O América-MG recebe o Operário-PR na Arena Independência, às 18h30. Mais tarde, às 20h30, o Avaí atua em casa, na Ressacada, diante do Goiás.

FICHA TÉCNICA

AMÉRICA-MG 2 X 0 AVAÍ

AMÉRICA-MG - Gustavo; Mariano (Rafa Barcelos), Ricardo Silva, Lucão e Paulinho; Felipe Amaral (Aloisio), Elizari (Emerson) e Kauã Diniz (Yago Souza); Willian Bigode, Stênio e Arthur Sousa (David Lopes). Técnico: Alberto Valentim.

AVAÍ - César; Raylan (Léo Reis), Jonathan Costa, Eduardo Brock e DG; Del Piage (Jamerson) (Alef Manga), João Vitor (Thayllon), Zé Ricardo e Marquinhos Gabriel; Emerson Ramon e Cléber (Hygor). Técnico: Jair Ventura.

GOLS - Arthur Sousa, aos 33 minutos do primeiro tempo; Kauã Diniz, aos sete do segundo.

CARTÕES AMARELOS - Yago Souza (América-MG) e DG (Avaí).

ÁRBITRO - Paulo Belence Alves dos Prazeres Filho (PE).

RENDA - R$ 24.632,00.

PÚBLICO - 1.688 torcedores.

LOCAL - Arena Independência, em Belo Horizonte (MG).