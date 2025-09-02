América-MG e Avaí fecham 24ª rodada da Série B em 'duelo de desesperados'

América-MG e Avaí se enfrentam nesta terça-feira, às 19h30, no encerramento da 24ª rodada da Série B do Campeonato Brasileiro. O duelo acontece na Arena Independência, em Belo Horizonte (MG), e promete ser decisivo para os dois lados.

Com 22 pontos, o time da casa ocupa a vice-lanterna da Série B e está seis atrás do Botafogo-SP, primeiro time fora da zona de rebaixamento. Do outro lado, com 33, os catarinenses precisam vencer para voltar a brigar na parte de cima da tabela.

Rebaixado da Série A em 2023, o América vive novo drama na Série B. A equipe mineira trocou de treinador recentemente e agora aposta em Alberto Valentim para reagir. O time, no entanto, vem de cinco jogos sem vencer, com três derrotas e dois empates.

Para piorar, perdeu o atacante Figueiredo, que retornou ao Vasco e foi negociado com o futebol português. Na busca pela recuperação, Willian Bigode surge como a principal esperança ofensiva para balançar as redes diante do Avaí.

Do outro lado, o time catarinense não vence há dois jogos sob o comando de Jair Ventura. O time catarinense está em uma posição intermediária: são seis pontos de diferença para o G-4 e oito para a zona da degola, o que torna cada rodada crucial.

Nos últimos cinco jogos, o retrospecto é equilibrado: duas vitórias, dois empates e uma derrota. No ataque, a aposta recai sobre Alef Manga e Cléber, dupla que pode ser decisiva fora de casa.