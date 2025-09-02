América-MG bate o Avaí em casa e volta a vencer na Série B

O América-MG venceu o Avaí por 2 a 0, neste terça-feira, pelo fechamento da 24ª rodada da Série B do Campeonato Brasileiro, na Arena Independência, em Belo Horizonte (MG). Os gols da equipe mineira foram marcados por Arthur Sousa e Kauã Diniz.

Com o resultado, o Coelho voltou a vencer na competição após nove rodadas. Neste período, foram dois empates e sete derrotas. A equipe, porém, segue na zona de rebaixamento, na 17ª posição, com 25 pontos, três a menos que o Botafogo-SP, primeiro time fora do Z-4. Do outro lado, o Leão da Ilha permaneceu com os mesmos 33 pontos do início da rodada e caiu para o 12º lugar.

Pela 25ª rodada da Série B, o América-MG encara o Operário-PR, no próximo domingo. A bola rola a partir das 18h30 (de Brasília), novamente na Arena Independência. No mesmo dia, só que às 20h30, o Avaí enfrenta o Goiás, na Ressacada.

VITÓRIA DO COELHÃO! ?? Com gols de Arthur e Kauã Diniz, o América venceu o Avaí, por 2 a 0, na @ArenaIndepa ??! VAMOS, COELHÃO! ?????? ? Mourão Panda / América#PraCimaDelesCoelho pic.twitter.com/xy99NkN9J0 ? América FC (@AmericaFC1912) September 3, 2025

Veja como foi América-MG x Avaí

O América-MG abriu o placar aos 34 minutos do primeiro tempo, com Arthur Sousa. O atacante recebeu belo passe de Stênio e tocou na saída do goleiro Cesar.

Já aos sete minutos da etapa complementar, Kauã Diniz ampliou para o Coelho com um golaço. Arthur Sousa rolou para o camisa 15 na entrada da área, que acertou um foguete no ângulo, sem chances para Cesar.