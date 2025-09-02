Topo

Esporte

América-MG bate o Avaí em casa e volta a vencer na Série B

02/09/2025 21h24

O América-MG venceu o Avaí por 2 a 0, neste terça-feira, pelo fechamento da 24ª rodada da Série B do Campeonato Brasileiro, na Arena Independência, em Belo Horizonte (MG). Os gols da equipe mineira foram marcados por Arthur Sousa e Kauã Diniz.

Com o resultado, o Coelho voltou a vencer na competição após nove rodadas. Neste período, foram dois empates e sete derrotas. A equipe, porém, segue na zona de rebaixamento, na 17ª posição, com 25 pontos, três a menos que o Botafogo-SP, primeiro time fora do Z-4. Do outro lado, o Leão da Ilha permaneceu com os mesmos 33 pontos do início da rodada e caiu para o 12º lugar.

Pela 25ª rodada da Série B, o América-MG encara o Operário-PR, no próximo domingo. A bola rola a partir das 18h30 (de Brasília), novamente na Arena Independência. No mesmo dia, só que às 20h30, o Avaí enfrenta o Goiás, na Ressacada.

Veja como foi América-MG x Avaí

O América-MG abriu o placar aos 34 minutos do primeiro tempo, com Arthur Sousa. O atacante recebeu belo passe de Stênio e tocou na saída do goleiro Cesar.

Já aos sete minutos da etapa complementar, Kauã Diniz ampliou para o Coelho com um golaço. Arthur Sousa rolou para o camisa 15 na entrada da área, que acertou um foguete no ângulo, sem chances para Cesar.

As mais lidas agora

Suco ideal para eliminar fezes sem dor: veja receita para soltar intestino

Água com limão é boa para quê? Conheça os potentes benefícios para saúde

PIS ANO-BASE 2023 CAI NESTA SEMANA ANTECIPADO? Veja CALENDÁRIO

Esporte

Acertado com o Grêmio, Willian tem contratação "antecipada" pela CBF; veja

Marquinhos, Casemiro, Paquetá e Richarlison recebem homenagem da CBF; confira

Comercial bate Inter de Limeira nos pênaltis e vai às quartas da Copa Paulista; veja confrontos da próxima fase

São Paulo desiste da contratação de Marcos Leonardo, do Al-Hilal

Jorge Sampaoli é o novo técnico do Galo

Campeão mundial, Yago Dora revela inspirações e projeta Los Angeles 2028: "Minha meta"

América-MG quebra jejum de mais de dois meses sem vitória ao superar o Avaí pela Série B

Após negociação frustrada com o Santos, Sampaoli será técnico do Atlético-MG

Yago Dora adota estilo 'Cascão' de Ronaldo e mira Olimpíada: 'É minha meta'

Jorge Sampaoli está de volta ao Atlético-MG para vaga de Cuca após não acertar com o Santos

Palmeiras vence Corinthians em clássico de cinco gols pelo Brasileiro sub-17