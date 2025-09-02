Alcaraz vai à semi do US Open e aguarda possível duelo com Djokovic

Carlos Alcaraz segue impecável no US Open. O espanhol, que ainda não perdeu nenhum set no torneio, anotou mais uma vitória por 3 a 0 e garantiu seu lugar nas semifinais. A vítima desta terça-feira foi o tcheco Jiri Lehecka (23 anos, #21 do mundo), e as parciais foram de 6/4, 6/2 e 6/4. Alcaraz não cedeu um break point sequer ao longo do encontro.

Líder do circuito mundial em vitórias (59) e títulos (6) nesta temporada, Alcaraz luta pelo bicampeonato do US Open, mas também para voltar ao topo do ranking. Se pelo menos igualar a campanha do atual número 1 do mundo, Jannik Sinner, o espanhol sairá de Nova York no topo do ranking.

Carlitos agora espera para conhecer seu próximo adversário, que pode ser o sérvio Novak Djokovic (#7). Na sessão noturna desta terça-feira, o veterano sérvio, de 38 anos, vai encarar o americano Taylor Fritz (#4). Será o 11º duelo entre eles, e Nole venceu todos os dez encontros anteriores.

Como aconteceu

Lehecka cometeu duas duplas faltas logo no primeiro game que lhe custaram caro. Alcaraz conseguiu ali quebrar o serviço do tcheco e, sacando bem e jogando de forma consistente, manteve a vantagem até fechar o set em 6/4 sem ceder nenhum break point.

Anticipation skills 💯 pic.twitter.com/VYOCjNRbiU -- US Open Tennis (@usopen) September 2, 2025

O segundo set começou de maneira parecida. Não com duplas faltas de Lehecka, mas com uma quebra de Alcaraz. Na prática, Lehecka teve uma chance de igualar o placar - quando Alcaraz sacou em 0/30 no sexto game. No entanto, o espanhol saiu do buraco jogando bem, inclusive fazendo um voleio vencedor dificílimo e, aproveitando o embalo, quebrou Lehecka novamente no sétimo game. Pouco depois, o segundo set já estava definido: 6/2.

Só no terceiro set Lehecka conseguiu manter o placar igualado por mais tempo, inclusive salvando um break point com um ace no sétimo game. Ainda assim, não conseguia incomodar com frequência nos games de saque de Alcaraz. No nono game, enfim, o tcheco sucumbiu ao perder dois ralis seguidos cometendo erros. Depois disso, com 5/4 no placar, Alcaraz só precisou confirmar o serviço.