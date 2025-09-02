Adesanya aposta em vitória de Caio Borralho contra Imavov no UFC Paris

Neste sábado (6), Nassourdine Imavov e Caio Borralho medem forças na luta principal do UFC Paris. Por se tratar de um duelo crucial para o futuro da categoria dos pesos-médios (84 kg), a disputa é bastante repercutida não somente por fãs, mas por atletas de renome da empresa. Um exemplo recente foi o de Israel Adesanya. Ex-campeão da divisão e atual número 4 do ranking, o nigeriano analisou o confronto e apostou suas fichas na vitória do brasileiro diante do 'atleta da casa'.

O palpite de 'Izzy' surpreende, já que Imavov foi justamente seu último algoz no octógono do UFC. Em fevereiro desta temporada, o russo naturalizado francês conquistou a maior vitória de sua carreira ao nocautear Adesanya. Apesar de já ter sentido na pele o potencial de Nassourdine, o ex-campeão afirmou, em uma análise em seu próprio canal no Youtube, que a tendência, em seu entendimento, é que Caio Borralho leve vantagem no confronto sediado em Paris.

"Vou apostar no Caio nessa luta, e vou de (vitória via) decisão. Na trocação, eu dou vantagem para o Caio. Gosto da forma que ele ataca, que ele se posiciona como canhoto, está sempre com o pé no lugar certo. Ele também tem boas fintas. Já o Imavov tem um ótimo timing sobre quando atacar. Eles vão lutar na França também, então há uma vantagem de 'jogar em casa'. Não sei como isso vai afetar o Nassourdine. É uma luta bem equilibrada. Mas acho que vai ser vencida pelo Caio", opinou Israel.

Quarteto na briga

Enquanto Chimaev segue invicto no MMA profissional e à espera de seu próximo oponente, quatro atletas do peso-médio batalham para serem contemplados desafiantes ao título na próxima rodada. Além de Imavov e Borralho, que duelam neste sábado no UFC Paris, Reinier de Ridder e Anthony Hernandez também despontam com força para desafiar o reinado do 'Lobo'.

No dia 18 de outubro, Reinier de Ridder e Hernandez lideram o UFC Vancouver, também como 'main event', assim como Borralho vs Imavov no UFC Paris. Atento ao cenário, Dana White já indicou que a vaga de próximo desafiante ao cinturão sairá de um desses confrontos - a depender de quem melhor vencer e convencer.

