Acertado com o Grêmio, Willian tem contratação "antecipada" pela CBF; veja

O atacante Willian, ex-Corinthians, apareceu no site da CBF nesta terça-feira com a foto vestindo a camisa do Grêmio, mesmo sem ter sido oficialmente anunciado pelo clube gaúcho. O registro indica que a contratação do jogador, livre no mercado desde 1º de julho após o término de seu contrato com o Fulham, já foi encaminhada junto à entidade.

Apesar da janela europeia de transferências ter fechado, o Grêmio segue reforçando o elenco. Depois de anunciar o retorno de Arthur na última quinta-feira, a direção gaúcha está próxima de concretizar a chegada de Willian, alvo antigo do clube e sonho antigo da diretoria nas últimas janelas.

reprodução / CBF

O atacante, que inicialmente não demonstrava interesse em retornar ao futebol brasileiro, viu com bons olhos a possibilidade de jogar no Imortal. Willian deve assumir a titularidade na ponta direita, concorrendo com Pavón e Alysson, mas com chances de se firmar sob comando de Mano Menezes.

Willian possui histórico de sucesso internacional. É o brasileiro com mais jogos na história do Campeonato Inglês, com 327 partidas, atuando por Chelsea, Arsenal e Fulham. Pelo Chelsea, conquistou a Premier League em duas ocasiões, além de uma Copa da Inglaterra, uma Copa da Liga Inglesa e uma Liga Europa. No Shakhtar Donetsk, acumulou cinco títulos ucranianos e uma Copa da Uefa, hoje Liga Europa.

O Grêmio busca se recuperar na reta final da temporada. Eliminado das competições de mata-mata, o foco está no Campeonato Brasileiro, onde a equipe ocupa a 13ª posição, com 25 pontos, apenas três acima do Vitória, primeiro clube na zona de rebaixamento. A chegada de Willian pode representar um impulso ofensivo para o time gaúcho nas próximas rodadas.