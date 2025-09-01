'Senti algo especial', diz Yago Dora após ganhar título inédito na WSL

Novo campeão mundial de surfe, Yago Dora disse que havia sentido "algo especial" assim que chegou a Fiji, palco do WSL Finals. O brasileiro falou à transmissão do evento logo após faturar o título da temporada.

Fala, Yago!

Inacreditável. é especial para mim. Senti algo especial nesta semana desde que cheguei a Fiji. Consegui chegar nas finais e acabei como vencedor. Estou muito feliz e sem palavras. Obrigado a quem me acompanha e que, de alguma maneira, me apoia ou já me apoiou. É fruto de muito trabalho. Feliz demais em levar esse título para o Brasil Yago Dora

Título brasileiro

Yago Dora sagrou-se campeão sem precisar de uma disputa melhor de três, mantendo a escrita do torneio: nenhum líder da temporada regular havia perdido a grande decisão masculina.

O triunfo amplia a marca do Brasil no surfe mundial: agora, são oito títulos nos últimos 11 anos, reforçando a força da Brazilian Storm.

Yago se junta a Gabriel Medina (3), Filipe Toledo (2), Italo Ferreira (1) e Adriano de Souza (1) como campeões mundiais brasileiros.