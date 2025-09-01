Yago Dora supera Griffin e conquista o título do Mundial de surfe

Topo

O surfe brasileiro tem um novo campeão do Mundo. Yago Dora conquistou, nesta segunda-feira (1º), seu primeiro título mundial (WSL) ao superar o norte-americano Griffin Colapinto em Cloudbreak (Fiji), com 15,66 a 11,50 no confronto decisivo da grande final. Líder da temporada regular, o brasileiro precisava apenas de uma vitória para garantir o título.

"Obrigado a todo mundo que de alguma maneira me apoia. Isso é fruto de muito trabalho e dedicação. Fico muito feliz de levar esse título ao Brasil, aos meus amigos e a todos que estão do meu lado. Obrigado", disse o surfista de 29 anos radicado em Florianópolis à rede internacional.

O título de Yago Dora representa o oitavo título mundial brasileiro nos últimos 11 anos, reafirmando a força do país no surfe mundial.

A final começou acirrada, com Griffin abrindo a disputa com uma onda de 5,17 pontos. Yago respondeu na sequência com uma esquerda impressionante, combinando manobras de borda e finalização arriscada, garantindo 7,33 pontos. Pouco depois, o americano tentou reagir, mas o catarinense, em sua melhor onda, conquistou 8,33 pontos, nota que selou o título mundial.

Com a vitória, Yago Dora entra para o  grupo de brasileiros campeões mundiais da WSL, que inclui Gabriel Medina, Filipe Toledo, Adriano de Souza e Ítalo Ferreira.

Além de Yago, o Finals contou com a participação de Ítalo Ferreira, que venceu Jack Robinson na primeira rodada, mas caiu diante de Griffin Colapinto na segunda, terminando o ano em quarto lugar.

