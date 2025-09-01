Topo

Mãe celebra troca de Yago Dora do futebol pelo surfe; pai exalta dedicação

Yago Dora usa número 9 no surfe. Qual a inspiração? Ronaldo Fenômeno - Ed Sloane/World Surf League
Yago Dora usa número 9 no surfe. Qual a inspiração? Ronaldo Fenômeno Imagem: Ed Sloane/World Surf League
Do UOL, em São Paulo

01/09/2025 23h11

Os pais do novo campeão mundial de surfe, Yago Dora, não esconderam a emoção diante da façanha do filho, que conquistou seu 1º título da WSL ao vencer Griffin Colapinto. Eles falaram ao sportv.

O que disse a mãe?

Feliz demais por ele, ele batalhou a vida inteira por isso. Adorei que ele trocou as quadras de futebol pelas ondas Michelle Dora

O que disse o pai?

A gente sabe a dedicação do Yago. Ele sempre se entregou com toda a garra e dedicação. Estamos colhendo esse resultado maravilhoso. Quero agradecer a todo mundo que torceu do Brasil, a gente sentiu essa energia daqui. Deu certo Leandro Dora, o Grilo

Do futebol para o surfe

Curitibano de nascimento e criado em Florianópolis, Yago Dora cresceu dividido entre duas paixões: o futebol e o surfe. Até os 11 anos, queria ser jogador — inspiração que ainda carrega, já que compete com a lycra número #9, em homenagem a Ronaldo Fenômeno.

Mas foi com a prancha nos pés, e não com as chuteiras, que ele encontrou seu destino. A transição para o mar aconteceu pelas mãos do pai, Leandro Dora, ex-surfista profissional e treinador de referência no Brasil.

Grilo, como é conhecido, treinou o filho desde a infância e construiu ao lado dele uma trajetória sólida, que o levou à elite mundial em 2018. O novo campeão, no entanto, decidiu seguir outro caminho e escolheu Leandro da Silva como novo treinador.

Ele também faz parte disso. Ele foi meu mentor no surfe desde o início. Dedico muito a ele este título. Não trabalhamos juntos neste ano, mas ele me acompanhou nas baterias. Foi muito legal e uma surpresa bem boa. Feliz de compartilhar este título com as pessoas que amo Yago Dora, ao sportv

Título brasileiro

Yago Dora sagrou-se campeão sem precisar de uma disputa melhor de três, mantendo a escrita do torneio: nenhum líder da temporada regular havia perdido a grande decisão masculina.

O triunfo amplia a marca do Brasil no surfe mundial: agora, são oito títulos nos últimos 11 anos, reforçando a força da Brazilian Storm.

Yago se junta a Gabriel Medina (3), Filipe Toledo (2), Italo Ferreira (1) e Adriano de Souza (1) como campeões mundiais brasileiros.

Mãe celebra troca de Yago Dora do futebol pelo surfe; pai exalta dedicação

