WSL: Yago Dora 'se separou' do pai antes de ser campeão mundial de surfe

Yago Dora celebra título mundial em Cloudbreak, Fiji - Cait Miers/World Surf League
Yago Dora celebra título mundial em Cloudbreak, Fiji Imagem: Cait Miers/World Surf League
01/09/2025 23h06

O novo campeão mundial de surfe atende pelo nome de Yago Dora — e carrega em sua conquista um detalhe especial que marcou sua trajetória: a decisão de se afastar do comando técnico do pai, Leandro Dora, o Grilo, para trilhar o próprio caminho.

A mudança, difícil e simbólica, aconteceu no início da temporada deste ano. Aos 29 anos, Yago entendeu que era hora de assumir as rédeas da carreira e viver um novo ciclo, ainda que sob o olhar próximo de quem o apresentou ao mar e o acompanhou desde o início.

Leandro Dora não é um nome qualquer no surfe. Reconhecido como um dos melhores treinadores do mundo, foi ele quem conduziu Adriano de Souza, o Mineirinho, ao título mundial em 2015, além de ter trabalhado com diversos atletas da elite.

Por anos, esteve também ao lado do filho, moldando não só o surfista, mas o competidor que Yago se tornou.

Yago Dora e Leandro Dora trabalharam juntos até 2024 - Instagram/@yagodora - Instagram/@yagodora
Yago Dora e Leandro Dora trabalharam juntos até 2024
Imagem: Instagram/@yagodora

Sinto que ano passado foi um ano de transição para mim, onde eu comecei a tomar algumas decisões, algumas mudanças da minha carreira. Sempre fiquei ali muito sob a tutela do meu pai, e a gente conquistou muitas coisas juntos, mas agora, com 29 anos, um adulto, eu senti essa necessidade de tomar as rédeas, ser o responsável por meu futuro, tomar responsabilidade pelas minhas coisas. Foi um processo difícil para ambos, tanto para mim, quanto para ele, mas sinto que foi muito positivo, os resultados mostram isso Yago Dora

Com a saída do pai do papel de treinador, o brasileiro passou a trabalhar com Leandro da Silva, profissional que já integrava a equipe Aprimore — fundada pelo próprio Grilo. A parceria funcionou de imediato, rendendo resultados expressivos que culminaram no título mundial em Cloudbreak, Fiji.

Primeiro campeão do Sul

Nascido em Curitiba e criado em Florianópolis, Yago é o primeiro surfista da região Sul a erguer o troféu mais importante do surfe mundial.

O feito amplia a marca do Brasil no circuito: agora são oito títulos nos últimos 11 anos, consolidando a força da chamada Brazilian Storm. Ele se junta aos campeões Gabriel Medina (3), Filipe Toledo (2), Italo Ferreira (1) e Adriano de Souza (1).

Leandro da Silva (esq.) e Yago Dora em Portugal - World Surf League - World Surf League
Leandro da Silva (esq.) e Yago Dora em Portugal
Imagem: World Surf League

Desde 2017, quando apareceu como convidado no Rio Pro em Saquarema — derrotando estrelas como Gabriel Medina, John John Florence e Mick Fanning até alcançar as semifinais —, Dora já mostrava potencial para voos mais altos.

Melhor ano da carreira

A temporada de 2025 marcou o auge de Yago. Ele venceu duas etapas pela primeira vez em um mesmo ano e, mais do que isso, terminou a temporada regular no topo do ranking.

Na etapa de Portugal, em Peniche, na Praia de Supertubos, derrotou Italo Ferreira em uma final brasileira.

Nos EUA, em Trestles, superou Kanoa Igarashi com autoridade, somando 17.90 pontos, o maior somatório de todo o evento.

O conjunto dessas performances colocou Yago definitivamente entre os melhores do mundo e lhe deu a lycra amarela de líder para o WSL Finals, onde coroou sua melhor fase com o título mundial.

Entre o futebol e o mar

Antes de se consolidar no surfe, Yago sonhava em ser jogador de futebol. A paixão pelo esporte nunca deixou de existir: sua lycra no circuito leva o número 9 em homenagem a Ronaldo Fenômeno, ídolo de sua infância.

Se a bola não o levou ao estrelato, as ondas fizeram história. Agora, com o troféu mundial nas mãos, Yago Dora escreve um novo capítulo do surfe brasileiro — com a maturidade de quem soube se reinventar sem perder suas raízes.

