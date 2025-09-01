Topo

Esporte

WSL Finals: Italo e Yago disputam o título mundial; veja onde assistir

Italo Ferreira em etapa de Teahupoo, no Taiti - Beatriz Ryder/WSL
Italo Ferreira em etapa de Teahupoo, no Taiti Imagem: Beatriz Ryder/WSL
do UOL

Colaboração para o UOL

01/09/2025 05h30

O Brasil estará representado por Italo Ferreira e Yago Dora no WSL Finals 2025, que acontece em Fiji e define o título mundial da temporada. O evento reúne os cinco melhores surfistas do ranking masculino e feminino, em uma disputa de mata-mata que promete emoção em Cloudbreak, uma das ondas mais desafiadoras do planeta.

Quem está na disputa

No masculino, os classificados foram Italo Ferreira (5º/BRA), Jack Robinson (4º/AUS), Griffin Colapinto (3º/EUA), Jordy Smith (2º/AFS) e Yago Dora (1º/BRA).

Relacionadas

Palco do WSL Finals ganhou fama por canibalismo e já foi paraíso restrito

Tensão, farpas e ódio: Italo estreia contra rival australiano no WSL Finals

Surfe: Brasileiro está a uma bateria de ser campeão mundial e é favorito

No feminino, a briga pelo título reúne Bettylou Sakura Johnson (5ª/HAV), Caroline Marks (4ª/EUA), Caitlin Simmers (3ª/EUA), Gabriela Bryan (2ª/HAV) e Molly Picklum (1ª/AUS).

Formato

O formato do WSL Finals é de mata-mata. O 5º do ranking enfrenta o 4º colocado; quem vence encara o 3º, e assim por diante, até chegar ao líder da temporada.

A novidade de 2025 é uma vantagem extra para o líder do ranking: se vencer a primeira bateria da grande decisão, ele garante o título mundial imediatamente. Caso perca, a disputa segue no modelo tradicional de melhor de três baterias.

Quando será

A janela oficial vai de 27 de agosto a 4 de setembro. Por conta do fuso horário, a chamada diária acontece em Fiji pela manhã, mas no Brasil isso corresponde ao final da tarde do dia anterior.

Segundo a previsão, as melhores chances para que o evento aconteça são na segunda e terça-feira do Brasil, a partir de 16h30 (de Brasília).

Onde assistir

A transmissão será feita pelo SporTV, além do site e aplicativo da WSL e do YouTube oficial da liga.

Para apoiar Yago Dora e Italo Ferreira, a WSL Brasil lançou a campanha #BrasilnoWSLFinals, incentivando os fãs a invadirem as redes sociais com mensagens de apoio e energia positiva, reforçando a força da torcida verde e amarela na luta pelo título.

WSL Finals 2025

Quando: 27 de agosto a 4 de setembro
Horário: 16h30 (Brasília)
Local: Cloudbreak, Fiji
Onde assistir: SporTV, WSL site/app e YouTube

As mais lidas agora

PIS ANO-BASE 2023 CAI NESTA SEMANA ANTECIPADO? Veja CALENDÁRIO

SALÁRIO MÍNIMO TERÁ NOVO AUMENTO após o CARNAVAL? Entenda

Não é só o RG: veja o que mudou na CNH e entenda nova tabela de categorias

Esporte

Palmeiras perde chance de sacramentar nova fase e revê fantasma do Dérbi

Vestibular de Ancelotti: Por que data Fifa ainda não indica seleção da Copa

Pódio 'irreal' de estreante e desculpa de Hamilton: frases do GP da Holanda

Corinthians vê Data Fifa como aliada e Dorival tem dois desafios na pausa

WSL Finals: Italo e Yago disputam o título mundial; veja onde assistir

Seleção: Neymar é preterido mesmo com cortes, e dor na coxa fala mais alto

NFL banca reforma de mais de R$ 2,7 milhões no gramado da Arena Corinthians

Al-Hilal tenta desistir, mas Marcos Leonardo bate pé e SPFC monta operação

De La Cruz recomeça no Fla em jogo com mais minutos após saída de desafeto

Fatalidades frustram Flamengo e Palmeiras em rodada boa para o Cruzeiro

Alvo da torcida, Guilherme ganha voto de confiança de Vojvoda no Santos