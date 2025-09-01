Arnaldo: Desejo de Marcos Leonardo é decisivo em negócio com São Paulo

O possível empréstimo de Marcos Leonardo ao São Paulo é motivado principalmente pelo desejo do atacante do Al-Hilal e sua família, disse o comentarista Arnaldo Ribeiro no Posse de Bola.

Segundo ele, o Tricolor conta com a vontade do atleta para fechar o negócio até amanhã, quando se encerra a janela de transferências, já que não tem dinheiro.

O São Paulo está desesperado no mercado tentando contratar um centroavante. É um negócio que só pode ser concretizado em 48 horas se o clube árabe de fato achar interessante emprestar o Marcos Leonardo de graça por quatro meses, sem opção de compra, porque o São Paulo não tem dinheiro. É o jogador que tá fazendo um esforço.

Está valendo muito a questão da família do jogador — o pai dele é são-paulino fanático, tem foto dele bebê no Morumbi, criança no Morumbi, na arquibancada. O São Paulo está vivendo disso há muito tempo, não é desse ano, não. Se conseguir contratar o Marcos Leonardo, que foi um dos destaques do Mundial de Clubes, um dos artilheiros, vai ser por vontade do jogador e da família. Arnaldo Ribeiro

Na avaliação do colunista, a vinda ao São Paulo pode ser interessante para Marcos Leonardo, que não está inscrito na Liga Saudita pelo Al-Hilal.

Pra ele, é uma boa oportunidade porque o time tá certinho, tá precisando de um goleador, ele vai jogar, o time tá nas quartas de final da Libertadores e tá brigando pelo sexto lugar do Brasileiro. É uma boa oportunidade. Arnaldo Ribeiro.

O São Paulo busca um centroavante para suprir as ausências dos lesionados André Silva, Calleri e Ryan Francisco.

O empréstimo até o fim do ano de Marcos Leonardo é visto como solução urgente para o setor ofensivo. Contratado há um ano por 40 milhões de euros, ele tem contrato no clube saudita até junho de 2029.

Lives de clubes no YouTube do UOL Esporte

Toda semana, sempre às 16h (de Brasília), o canal do UOL Esporte no YouTube tem lives 100% voltadas para você, torcedor de Corinthians, Flamengo, Palmeiras ou São Paulo. A cada dia, um clube diferente! Então, torcedor, fica esperto:

Live do Flamengo - segunda-feira (às 16h de Brasília)

Live do Palmeiras - terça-feira (às 16h de Brasília)

Live do Santos - quarta-feira (às 16h de Brasília)

Live do São Paulo - quinta-feira (16h de Brasília)

Live do Corinthians - sexta-feira (16h de Brasília)

Confira os horários das lives do UOL Esporte

08h30 (Segunda e sexta) - Posse de Bola - Eduardo Tironi, José Trajano, Juca Kfouri, Mauro Cezar Pereira, Arnaldo Ribeiro e Danilo Lavieri debatem os temas da semana.

08h30 (Terça a quinta) - UOL Esporte News - Eduardo Tironi e o time de colunistas do UOL comentam as principais notícias do dia

14h (Todos os dias) - De Primeira - Luiza Oliveira, PVC e André Hernan revelam os bastidores do mundo da bola.

O Canal UOL também está disponível na Claro (canal nº 549), Vivo TV (canal nº 613), Sky (canal nº 88), Oi TV (canal nº 140), TVRO Embratel (canal nº 546), Zapping (canal nº 64), Samsung TV Plus (canal nº 2074) e no UOL Play.