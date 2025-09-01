Topo

Esporte

Vestibular de Ancelotti: Por que data Fifa ainda não indica seleção da Copa

Carlo Ancelotti, técnico da seleção brasileira - RAFAEL RIBEIRO/CBF
Carlo Ancelotti, técnico da seleção brasileira Imagem: RAFAEL RIBEIRO/CBF
Igor Siqueira
do UOL

Do UOL, no Rio de Janeiro

01/09/2025 05h30

Não é por que o Brasil já está tranquilo, com a vaga na Copa do Mundo, que a seleção já vai ter aparência de Mundial. O técnico Carlo Ancelotti quer esticar ao máximo o ambiente de testes.

O clima de vestibular vai ser a tônica dos treinos a partir de hoje, na Granja Comary, em Teresópolis. Com isso, a ideia atual da comissão técnica é só fechar o time mesmo na última convocação antes da Copa, em junho.

Ancelotti já reconheceu que precisa conhecer melhor os jogadores. Não no aspecto técnico, mas no pessoal, na convivência.

Por isso que a lista para os jogos contra Chile e Bolívia tem alguns nomes "alternativos", como Kaio Jorge, Jean Lucas, Samuel Lino, Caio Henrique, Vitinho e Douglas Santos.

Inclusive, chama a atenção os que ficaram fora: Vini Jr, Rodrygo, Militão e, claro, Neymar.

O técnico da seleção vê um universo bem maior de jogadores capazes de seguirem no radar. O cálculo bate 70 jogadores, segundo ele disse em entrevista ao UOL. Nas pré-listas, costuma mandar cerca de 50 nomes à Fifa.

Depois dos jogos deste mês, Ancelotti ainda terá jogos em outubro (Coreia do Sul e Japão), novembro e março de 2026.

O trabalho até a Copa terá cerca de um ano, ao todo. A ideia já colocada em prática é chamar uma base entre 15 e 16 jogadores, gerando um espaço para os testes.

A convocação atual (após cortes)

Goleiros

Alisson (Liverpool), Bento (Al Nassr) e Hugo Souza (Corinthians)

Laterais

Wesley (Roma), Vitinho (Botafogo), Caio Henrique (Monaco) e Douglas Santos (Zenit)

Zagueiros

Marquinhos (PSG), Gabriel Magalhães (Arsenal), Alexsandro Ribeiro (Lille) e Fabricio Bruno (Cruzeiro)

Meio-campo

Andrey Santos (Chelsea), Bruno Guimarães (Newcastle), Casemiro (Manchester United), Jean Lucas (Bahia) e Lucas Paquetá (West Ham)

Atacantes

Raphinha (Barcelona), Estêvão (Chelsea), Gabriel Martinelli (Arsenal), Samuel Lino (Flamengo), João Pedro (Chelsea), Kaio Jorge (Cruzeiro), Luiz Henrique (Zenit) e Richarlison (Tottenham)

As mais lidas agora

PIS ANO-BASE 2023 FOI CONFIRMADO e teve CALENDÁRIO DIVULGADO? Confira

Não é só o RG: veja o que mudou na CNH e entenda nova tabela de categorias

Laxante natural para soltar intestino preso: veja como preparar a bebida

Esporte

Palmeiras perde chance de sacramentar nova fase e revê fantasma do Dérbi

Vestibular de Ancelotti: Por que data Fifa ainda não indica seleção da Copa

Pódio 'irreal' de estreante e desculpa de Hamilton: frases do GP da Holanda

Corinthians vê Data Fifa como aliada e Dorival tem dois desafios na pausa

WSL Finals: Italo e Yago disputam o título mundial; veja onde assistir

Seleção: Neymar é preterido mesmo com cortes, e dor na coxa fala mais alto

NFL banca reforma de mais de R$ 2,7 milhões no gramado da Arena Corinthians

Al-Hilal tenta desistir, mas Marcos Leonardo bate pé e SPFC monta operação

De La Cruz recomeça no Fla em jogo com mais minutos após saída de desafeto

Fatalidades frustram Flamengo e Palmeiras em rodada boa para o Cruzeiro

Alvo da torcida, Guilherme ganha voto de confiança de Vojvoda no Santos