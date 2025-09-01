Veja cenários de classificação para a Copa do Mundo nas Eliminatórias Sul-Americanas

A chegada desta Data Fifa marca as últimas duas rodadas das Eliminatórias Sul-Americanas para a Copa do Mundo. Enquanto a Seleção Brasileira já está classificada, seis seleções brigam por três vagas diretas e uma para a repescagem.

Uruguai, Paraguai, Colômbia, Venezuela, Bolívia e Peru entram em campo nesta quinta-feira podendo ter um desfecho para suas campanhas. Essas seleções jogam às 20h30 (de Brasília), ao contrário do Brasil, que encara o já eliminado Chile um pouco mais tarde, às 21h30.

Caminhos fáceis

Os caminhos mais tranquilos são os de Uruguai e Paraguai. As duas seleções jogam em casa, enfrentando Equador e Peru, respectivamente, e, em caso de empate, estarão garantidas na próxima Copa do Mundo. Atualmente, ambas ocupam a quarta e a quinta posição, cada uma com 24 pontos.

Outra seleção bem encaminhada para a Copa do Mundo é a Colômbia. Em sexto lugar, com 22 pontos, basta uma vitória contra a modesta Bolívia para garantir a vaga direta.

Disputa pela repescagem

A briga pela sétima posição, que garante vaga na repescagem das Eliminatórias, está acirrada. A possível estreante Venezuela ocupa o sétimo lugar, com 18 pontos, seguida pela Bolívia, com 17, e pelo Peru, que busca um milagre com 12 pontos.

Nesta rodada, a Venezuela visita a Argentina, enquanto a Bolívia enfrenta a Colômbia. O cenário também não é favorável ao Peru, que encara o Uruguai fora de casa.

Ou seja, é provável que a vaga para a repescagem seja definida apenas na última rodada. Na próxima terça-feira (9), a Venezuela recebe a Colômbia, que já pode ter confirmado sua vaga direta. A Bolívia joga com a altitude a seu favor, recebendo o Brasil em La Paz. Caso consiga a primeira vitória, o Peru enfrentará o Paraguai diante de sua torcida em busca de uma vaga improvável. Todos os duelos serão às 20h30.

Tabela atual das Eliminatórias

Argentina (vaga direta) Equador (vaga direta) Brasil (vaga direta) Uruguai (vaga direta) Paraguai (vaga direta) Colômbia (vaga direta) Venezuela (repescagem) Bolívia Peru Chile.

*seleções já classificadas em negrito.



**seleção eliminada em itálico.