Veja cenários de classificação para a Copa do Mundo nas Eliminatórias Sul-Americanas
A chegada desta Data Fifa marca as últimas duas rodadas das Eliminatórias Sul-Americanas para a Copa do Mundo. Enquanto a Seleção Brasileira já está classificada, seis seleções brigam por três vagas diretas e uma para a repescagem.
Uruguai, Paraguai, Colômbia, Venezuela, Bolívia e Peru entram em campo nesta quinta-feira podendo ter um desfecho para suas campanhas. Essas seleções jogam às 20h30 (de Brasília), ao contrário do Brasil, que encara o já eliminado Chile um pouco mais tarde, às 21h30.
Caminhos fáceis
Os caminhos mais tranquilos são os de Uruguai e Paraguai. As duas seleções jogam em casa, enfrentando Equador e Peru, respectivamente, e, em caso de empate, estarão garantidas na próxima Copa do Mundo. Atualmente, ambas ocupam a quarta e a quinta posição, cada uma com 24 pontos.
Outra seleção bem encaminhada para a Copa do Mundo é a Colômbia. Em sexto lugar, com 22 pontos, basta uma vitória contra a modesta Bolívia para garantir a vaga direta.
Disputa pela repescagem
A briga pela sétima posição, que garante vaga na repescagem das Eliminatórias, está acirrada. A possível estreante Venezuela ocupa o sétimo lugar, com 18 pontos, seguida pela Bolívia, com 17, e pelo Peru, que busca um milagre com 12 pontos.
Nesta rodada, a Venezuela visita a Argentina, enquanto a Bolívia enfrenta a Colômbia. O cenário também não é favorável ao Peru, que encara o Uruguai fora de casa.
Ou seja, é provável que a vaga para a repescagem seja definida apenas na última rodada. Na próxima terça-feira (9), a Venezuela recebe a Colômbia, que já pode ter confirmado sua vaga direta. A Bolívia joga com a altitude a seu favor, recebendo o Brasil em La Paz. Caso consiga a primeira vitória, o Peru enfrentará o Paraguai diante de sua torcida em busca de uma vaga improvável. Todos os duelos serão às 20h30.
Tabela atual das Eliminatórias
- Argentina (vaga direta)
- Equador (vaga direta)
- Brasil (vaga direta)
- Uruguai (vaga direta)
- Paraguai (vaga direta)
- Colômbia (vaga direta)
- Venezuela (repescagem)
- Bolívia
- Peru
- Chile.
*seleções já classificadas em negrito.
**seleção eliminada em itálico.