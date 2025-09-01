Topo

Esporte

Vasco anuncia contratação do zagueiro colombiano Carlos Cuesta

01/09/2025 18h51

O Vasco anunciou nesta segunda-feira o zagueiro Carlos Cuesta, que assinou contrato de empréstimo até o final de 2026. O defensor colombiano chega do Galatasaray e tem uma cláusula de compra incluída em seu acordo com a equipe carioca.

"Estou bem. Feliz de vir para o Rio para conquistar tudo com o Vasco", disse Cuesta em declaração reproduzida pelo site oficial do Vasco.

Com convocações para a seleção colombiana, Cuesta chega para reforçar a defesa após a saída de João Victor. Para o setor, o Vasco já tinha anunciado a contratação de Robert Renan.

Revelado pelo Atlético Nacional, Cuesta passou pelo belga Genk antes de ir ao Galatasaray, no último mês de janeiro. Pelo time da Turquia, o atleta não teve muitas oportunidades e entrou em campo apenas oito vezes.

O próximo compromisso do Vasco será diante do Botafogo, pelo jogo de volta das quartas de final da Copa do Brasil, a partir das 21h30 (de Brasília) da próxima quinta-feira, no Estádio Nilton Santos. O primeiro duelo, disputado em São Januário, terminou com empate por 1 a 1.

