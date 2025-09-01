Vasco anuncia contratação do zagueiro colombiano Carlos Cuesta
O Vasco anunciou nesta segunda-feira o zagueiro Carlos Cuesta, que assinou contrato de empréstimo até o final de 2026. O defensor colombiano chega do Galatasaray e tem uma cláusula de compra incluída em seu acordo com a equipe carioca.
"Estou bem. Feliz de vir para o Rio para conquistar tudo com o Vasco", disse Cuesta em declaração reproduzida pelo site oficial do Vasco.
Revelado pelo Atlético Nacional, Cuesta passou pelo belga Genk antes de ir ao Galatasaray, no último mês de janeiro. Pelo time da Turquia, o atleta não teve muitas oportunidades e entrou em campo apenas oito vezes.
O próximo compromisso do Vasco será diante do Botafogo, pelo jogo de volta das quartas de final da Copa do Brasil, a partir das 21h30 (de Brasília) da próxima quinta-feira, no Estádio Nilton Santos. O primeiro duelo, disputado em São Januário, terminou com empate por 1 a 1.