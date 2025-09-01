Fim da novela: United e Betis se acertam, e Antony voltará para a Espanha

Depois de uma negociação que se arrastou por três meses, Manchester United e Real Betis chegaram a um acordo para que o brasileiro Antony voltasse ao clube espanhol.

Fontes dos dois clubes confirmaram a informação ao UOL nesta segunda-feira. O anúncio oficial deve acontecer nas próximas horas. O Bétis espera que o brasileiro chegue a Sevilha amanhã.

Os dois clubes costuraram um acordo para a compra de 50% dos direitos de Antony. O Betis pagará ao United 25 milhões de euros (R$ 160 milhões), e o clube inglês terá direito a 50% do valor de uma futura venda. O contrato será assinado com validade de cinco temporadas, até julho de 2030.

A negociação chega ao fim depois de momentos de tensão, em que o Manchester United recebeu ofertas muito mais vantajosas, mas Antony não quis aceitar porque tinha o desejo de voltar à equipe espanhola.

O clube inglês pressionou até o fim para tentar um acordo que se aproximasse de 60 milhões de euros pela venda de 100% dos direitos, mas acabou cedendo ao modelo de venda com 50% dos direitos de uma futura negociação, diante das seguidas negativas do jogador a aceitar propostas de outros clubes.

Em 96 jogos com o United, o brasileiro marcou 12 gols e deu cinco assistências. Com o Betis, os números melhoraram muito: em apenas 26 jogos, marcou nove gols e deu cinco assistências.