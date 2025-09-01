UFC marca Brandon Royval vs Manel Kape para liderar último card do ano

Pela terceira vez nesta temporada, o UFC vai tentar promover o duelo entre Brandon Royval e Manel Kape, dois dos principais atletas do peso-mosca (57 kg) da organização. Depois de duas tentativas frustradas, em março e junho, os rivais de divisão estão novamente escalados para se enfrentarem, na luta principal do último card do Ultimate no ano, que acontece no dia 13 de dezembro, a princípio em Las Vegas (EUA).

O local do evento, por sinal, parece não ter agradado um dos envolvidos. Ao utilizar seu 'Instagram' para confirmar a luta contra Kape no dia 13 de dezembro, Royval sugeriu que o show 'Fight Night' do UFC fosse transferido do 'Apex', em Las Vegas, para Denver (EUA), sua cidade natal. Antes de ser ratificada pelo lutador americano, a notícia sobre o confronto entre os tops do peso-mosca havia sido divulgada em primeira mão pelo perfil do jornalista 'Marcel Dorff' nas redes sociais.

"Main event. F***-se o Apex, vamos fazer isso em Denver", sugeriu Royval (veja abaixo ou clique aqui).

Tentativas frustradas

As duas tentativas anteriores foram frustradas por conta de problemas de saúde com ambos os lutadores. Em março, na primeira vez em que estavam escalados para se enfrentarem, Brandon Royval precisou desistir da disputa pelo excesso de concussões recentes sofridas. Já em junho, foi a vez de Manel Kape se retirar do combate, devido a uma fratura no pé.

